Технологии «МегаФона» по-новому заиграли на «Василее»

Старый Новый год жители Усть-Куломского района провели в компании мобильного интернета. Период с шести до десяти вечера 13 января стал самым насыщенным по объему трафика. Благодаря онлайн-трансляции конкурса национальной коми-песни «Василей», которую организовал «МегаФон», абоненты скачали из сети 750 ГБ, что сравнимо с 200 концертами.

Больше всего поклонников коми-песни оказалось в селах Озъяг, Помоздино, Тимшер и Кебаньёль. Здесь интернет-трафик увеличился на 50%. Самая популярная социальная сеть – Вконтакте, а также канал YouTube, где была организована онлайн-трансляция. Немало любителей песни нашлось и среди жители небольших населенных пунктов. К примеру, в поселке Диасерия, где проживает 500 человек, жители увеличили объем интернет-трафика сразу в 2 раза.

«Компания «МегаФон» вместе с администрацией Усть-Куломского района еще в прошлом году начали подготовку к юбилею фестиваля, запустив в районном центре сеть четвертого поколения. В этом году, благодаря скоростному интернету, фестиваль из музыкального превратился в музыкально-технологичный, и живая музыка с мобильной связью «заиграли» по-новому. Если вы не были на концерте, то можете посмотреть запись онлайн-трансляции на канале YouTube» – отметил директор Сыктывкарского отделения «МегаФона» на Урале Александр Канев.

В день проведения фестиваля для постоянного мониторинга состояния инфраструктуры и нагрузки непрерывно работала техническая команда «МегаФона». Специалисты мониторили работоспособность сети как во время подготовки, так и в период проведения концерта. Благодаря чему, онлайн-трансляция получила высокую оценку организаторов.

Василей

Фестиваль «Василей» проводится в ночь с 13 на 14 января. Это связано с тем, что, во-первых, это день именин у Василиев, которые являются «отцами» праздника. Во-вторых, в традиционной культуре коми Васильев день был в особом почтении, а присущие народной традиции обычаи и обряды используются в современном фестивале «Василей».

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.

текст и фото «МегаФон»