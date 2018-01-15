Год культуры стартовал с «Василея»

В Усть-Куломе в 25-й раз прошел региональный песенный конкурс

В минувшую субботу в селе Усть-Кулом состоялся 25-й республиканский фестиваль современной коми песни «Василей». Со сцены районного Дома культуры прозвучало 14 песен, которые жюри отобрало из 54-х произведений. Победу одержала добрая и светлая композиция о любимом крае «Чужан грездöй» («Родная деревня»), а глава Коми Сергей Гапликов обрадовал жителей региона, объявив 2018-й Годом культуры.

Одно из самых мощных и любимых публикой музыкальных шоу в Коми на этот раз отгремело дважды подряд. Это сделали, чтобы все желающие смогли посмотреть концерт и насладиться творчеством носителей национальной культуры (песни исполняются исключительно на коми языке). Первый концерт прошел с трех часов дня, второй (гала-концерт с участием вип-персон и объявлением результатов конкурса) с шести, оба собрали аншлаги, причем зрителей не отпугнула даже немаленькая цена билетов (400 рублей) по меркам не только глубинки, но и Сыктывкара.

Еще до начала первого концерта на площадке близ Дома культуры публику развлекали ростовые куклы. Хороводы с детьми и их родителями водили задорные динозавры, лисички, лошади, собаки и, конечно, седобородый старец Кöдзыд Пöль (Дед Мороз). Внутри районного очага культуры на первом этаже люди покупали сувениры и охотно фотографировались около новинки – панно с изображением отцов-основателей «Василея» – самодеятельных композиторов Василия Лодыгина, Василия Гущина и Василия Чувьюрова. Также в этом году в РДК установили еще один арт-объект: кованую скамейку. Эти новинки появились благодаря победе в конкурсе народных проектов, их изготовил известный корткеросский кузнец Игорь Усачев.

На входе в зал зрителям сразу выдавали маленькие белые шарики, которыми после концерта нужно было голосовать за понравившуюся песню, прикрепляя их к бородам нарисованных и висящих в холле Дедов Морозов (над каждым из них было название того или иного произведения). Так выявляли приз зрительских симпатий.

Ведущие шоу в шуточной манере окрестили юбилейный «Василей» «Коми Евровидением», что со смехом встретили зрители. Сквозным элементом концертной программы стали сценки с участием детей в образах гномиков. На старте представления они под приятную музыку вышли на сцену с бутафорскими снежными шарами и составили из них цифру «25». Затем на протяжении всей программы малышей задействовали в интермедиях вместе с двумя другими персонажами – бабушкой Оксаной и ее соседом Василием. Они разыгрывали различные комедийные сюжеты. Эти сценки были интерактивными: дети то бросали шары в зал, то пускали через него белую пуховую паутину. Новаторский ход режиссера шоу Алексея Полубоярова был крайне тепло встречен публикой.

Во время первого концерта случались небольшие накладки. Особенно часто подводили микрофоны-гарнитуры. В одной из интермедий он не работал у бабушки Оксаны, а также не включился в начале исполнения песни у конкурсантки Ксении Мишариной. Девушка с юмором вышла из ситуации, связав накладку с тем, что на днях ей исполнилось такое же количество лет, как и «Василею».

Как рассказал во время перерыва между концертами исполнитель роли Василия специалист отдела культуры районной администрации Усть-Кулома Александр Курочкин, со сценарием он ознакомился буквально за несколько часов до начала концерта, потому что изначально исполнять эту роль должен был другой человек:

– Конечно, это была своего рода авантюра, но нужно было выручать организаторов. Не знаю, по какой причине, но срочно потребовалась замена исполнителю этой роли. Для меня игра на сцене с детства была любимым хобби, чувствую себя в этом деле как рыба в воде. Естественно, что слова забывал, но мне очень помогала Нина Шевелева (исполнительница роли Оксаны, руководитель народного помоздинского театра – авт.), на сцене она порой брала инициативу в свои руки, подбадривала. Где-то пришлось и импровизировать. Тем не менее режиссерское задание старались выполнить максимально точно. С микрофонами бывают проблемы, потому что они включаются прямо перед выходом на сцену, причем это делает не сам артист, а кто-то из помощников.

Гала-концерт начался с приветственного слова главы Коми Сергея Гапликова, в котором он объявил 2018 год Годом культуры в регионе. Такую инициативу выдвинула директор Дома культуры поселка Югыдъяг Усть-Куломского района Нина Журавская на прошедшей до концерта встрече руководителя республики с работниками культуры.

– Культура – это воспитание, общение, взаимоотношения, это наше все, она пронизывает нашу жизнь во всех ее направлениях. Год культуры должен стать годом обращения к нашему богатейшему наследию. И мы должны сделать все, чтобы наша республика сохранила то культурное достояние, которым мы сегодня богаты. Именно культура позволяет нам сохраниться как нации, как народу, как стране, – сказал Сергей Гапликов.

Глава Коми отметил, что «Василей» – один из самых патриотичных и по-настоящему народных праздников республики, он является символом любви, а также бережного, трепетного отношения к традициям и истории своей земли.

Музыкальный праздник по традиции почтили присутствием и три легендарных Василия, причем если в прошлом году шоу связали с 70-летием поэта и журналиста Василия Лодыгина, то в этом – с 80-летием композитора Василия Чувьюрова из села Деревянск. Среди многих поздравительных речей самыми пронзительным стали слова Василия Гущина, который сказал, что праздник живет и развивается вопреки всем законам мироздания, а свое название он получил именно благодаря авторитету юбиляра.

Гран-при юбилейного «Василея» получила песня «Чужан грездöй» (музыка Сергея Кузьмичева, слова Ольги Рогожниковой). Жюри покорило яркое исполнение композиции сыктывкарским ансамблем «Рассвет». Музыканты использовали в своем выступлении необычный для конкурса инструмент – саксофон.

Автор музыки и слов, а также и исполнитель собственных композиций Ксения Мишарина уже получала приз зрительских симпатий на «Василее-2016» за песню «Сьöлöм би» («Огонь сердца»). Повторив тот успех, уроженка Усть-Кулома порадовала земляков в 2018 году трогательной лирикой, посвященной своей дочурке. Песня, которую она исполняла, аккомпанируя себе игрой на синтезаторе, так и называется «Нылö» («Доченька»). Кроме того, профессиональное жюри присудило ей третье место. Первое место заняла разудалая песня «Шондiбан» («Лик солнца») на стихи Геннадия Юшкова и музыку Михаила Оверина в исполнении ансамбля «Радлун» из села Выльгорт Сыктывдинского района. Второе место досталось песне «Висьтасьöм» («Исповедь») на слова и музыку народной артистки республики Лидии Логиновой, которую исполнили артисты драматического театра имени Виктора Савина.

По традиции фестиваль завершали вручением специальных призов, которые, упражняясь при этом в красноречии, дарили вип-персоны. Министр культуры Сергей Емельянов, выходя вручать свой подарок, даже пошутил, сказав, что у него есть ощущение присутствия сразу на двух конкурсах: первом – песенном, а втором – на длительность поздравительной речи. Самым любопытным стал подарок уроженца Усть-Куломского района, сенатора от Коми Дмитрия Шатохина и зампредседателя усть-куломского землячества в Сыктывкаре Натальи Шаховой. Они вручили главе районной администрации Сергею Рубану «возможную невестку для Василея» – куклу Василину, наряженную в верхневычегодский национальный костюм. Дмитрий Шатохин предложил сделать ее первым экспонатом музея «Василея», который, вероятно, когда-то появится в райцентре. А Сергей Гапликов под аплодисменты зрителей вручил Сергею Рубану, пожалуй, самый нужный и практичный подарок: сертификат на приобретение специализированного автотранспорта – передвижного автоклуба, оснащенного музыкальной и видеоаппаратурой, мобильной сценой.

После концерта корреспондент «Республики» поинтересовался мнением гостей, среди которых оказалась большая группа туристов-сыктывкарцев. Более десяти человек добрались туда благодаря председателю Федерации туризма Коми Геннадию Марковскому. Вместе со студентами и волонтерами третьего возраста они ездят по отдаленным уголкам республики и не только сами с удовольствием знакомятся с культурой родного края, но и проводят профориентационные беседы со школьниками из глубинки.

– В нашей группе примерно половина тех, кто не понимает коми, но концерт понравился всем. Нас тут вообще хорошо приняли, устроили экскурсию по Усть-Кулому. Мы пообщались с местным населением, со школьниками. Говорим с ребятами про специальности, связанные с туризмом, – рассказал Геннадий Марковский.

Представительницы студенческого отряда «Биармия» Ольга Подольская и Валерия Марухно поделились впечатлениями от концерта. Обе они из Сыктывкара, Ольга немного понимает коми язык, поэтому могла кое-что перевести подруге. Однако неполное понимание ничуть не отразилось на их впечатлениях.

– Впервые были на «Василее», очень понравилось. Мурашки были весь концерт. Когда не понимаешь, даже интереснее. Хотелось бы выучить коми язык. Надеюсь выучить к следующему «Василею», – сказала Валерия Марухно.

В марте «Василей» повторится на выездном концерте в Сыктывкаре. Все желающие смогут приобщиться к очаровательной песенной культуре родного края.

Ярослав СЕВРУК

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

На встрече с работниками культуры в Усть-Куломском районе глава Коми Сергей Гапликов заявил, что в минувшем году на развитие культуры региона направлено 1,7 миллиарда рублей. Втрое увеличился объем федеральной поддержки, существенную помощь оказало бизнес-сообщество. По итогам года Коми вошла в топ-10 регионов – лидеров по темпам развития культуры.

Выполняя майские указы президента России Владимира Путина, в Коми на треть увеличили среднюю зарплату работникам культуры, и в настоящее время она составляет девяносто процентов от средней по региону (в текущем году планируется довести этот показатель до ста). Были открыты Дом культуры в селе Усть-Нем Усть-Куломского района и многофункциональный социокультурный центр в селе Кослан Удорского района. Отремонтировано тридцать учреждений культуры, а в сорока одном укреплена материально-техническая база.

Республика приняла активное участие в конкурсе Фонда кино по поддержке развития кинотеатров малых городов. Победителями в конкурсе стали клубно-спортивный комплекс города Вуктыла, кинотеатр «Современник» поселка Жешарт, клуб села Визинга и Дом кино и досуга села Объячево. На их развитие направили двадцать миллионов рублей.