Представители ОНФ вошли в число доверенных лиц Владимира Путина

Центральная избирательная комиссия России опубликовала список 259 доверенных лиц кандидата на должность президента страны Владимира Путина, в число которых вошли активисты и эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ). Среди них представители сферы здравоохранения, культуры, образования и многие другие.

— ОНФ, начиная с 2012 года, работал с доверенными лицами Владимира Путина. Они принимали активное участие в деятельности рабочих групп Народного фронта, в наших круглых столах, форумах и других мероприятиях. Теперь список доверенных лиц обновился, туда вошли в том числе многие наши активисты – и известные на всю страну лица, и обычные жители регионов, учителя, врачи, работники культуры. Те, кто все эти годы был в повестке президента и контролировал выполнение его указов. Думаю, они могут стать сопредседателями региональных избирательных штабов Путина. Тем более, что выбранная схема их организации в регионах схожа с организацией штабов Народного фронта, которая за эти годы доказала свою состоятельность и эффективность, – заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.

На первом этапе регистрации в ЦИК в список доверенных лиц Владимира Путина вошли более 60 представителей Народного фронта, среди которых член регионального штаба ОНФ в Республике Коми Мария Кузьбожева – директор государственной образовательной школы-интерната «Гимназия искусств при Главе Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова.