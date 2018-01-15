Николай Жилин: «Жизнь в районе не стоит на месте»

«Республика» продолжает цикл интервью с главами городов и районов Коми. После окончания новогодних праздников руководитель администрации Удорского района Николай Жилин рассказал о том, что удалось претворить в жизнь в прошлом году, а какие проблемы остаются в «наследство», как жители муниципального образования будут жить в году наступившем и как район готовится к выборам президента.

– Какие события, дела, проекты вы считаете самыми важными в жизни района в 2017 году?

– Самым важным я считаю выполнение программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которая состояла из четырех этапов и включала дома, призванные аварийными до 2012 года. Мы построили три панельных и один кирпичный дом, реконструировали кирпичный дом в Усогорске. За эти годы новоселье справили 150 семей из Ыджыдъяга, Кослана и Солнечного.

Мы завершили строительство многофункционального центра в Кослане, осталось установить механику сцены и завезти оборудование. Капитально отремонтировали пять многоквартирных домов. В районе успешно реализуется программа «Народный бюджет», причем все программы обсуждаются на сельских сходах. У нас состоялось объединение двух поселений – Благоево и Ертома, заработал новый руководитель администрации объединенного городского поселения «Благоево».

– Все уже наслышаны о том, что в район «заходят» новые предприятия – «Лузалес» и «Магнит». Сколько будет создано новых рабочих мест и будет ли в выигрыше районный бюджет?

– ООО «Лузалес» уже начало работать в нашем районе. Предприятие планирует заготавливать около 465 тысяч кубометров древесины в год и заняться переработкой леса. Заготовка уже ведется на территории Бутканского лесничества, на работу приняты 46 человек. Нет пока вывозки. Всего на новом предприятии будут работать около 150 человек. Мы, конечно, надеемся за счет нового предприятия пополнить бюджет района. Что касается «Магнита», там планируют создать 15 новых рабочих мест. Если в магазине этой федеральной торговой сети будет большое разнообразие товаров и ниже цены, то это можно только приветствовать.

– Район, несмотря на малонаселенность, очень большой по площади и «славится» бездорожьем. Дороги в основном обслуживаются Удорским ДРСУ, участок дороги Вожский – Айкино – нашими соседями. Как будут чиститься дороги зимой? Пока от автомобилистов поступают не очень лестные отзывы.

– После страшной аварии с рейсовым автобусом, унесшей человеческие жизни, мы думали, что ситуация будет еще хуже, чем сегодня в действительности. Дорожный парк Удорского ДРСУ был почти полностью изношен, и предприятию просто нечем было выполнять различные виды работ по обслуживанию дорог. Но ситуация на самом деле не такая плохая, в ДРСУ получили новый грейдер, два пескоразбрасывателя, люди работают. Оно обслуживает порядка 650 километров дороги, и первая пурга показала, что наши дорожники в основном справляются со своими обязанностями. Другое дело, что у них не хватает квалифицированных кадров и техники. Что касается обслуживания участка дороги до Айкино, я постоянно ставлю этот вопрос в дорожном агентстве, но наши соседи не считают этот участок дороги приоритетным, и проблема пока остается.

– Многие села, да и поселки зачастую «тонут» после снегопадов.

– Каждому сельскому поселению мы передали трактор, правда, не хватает запчастей и не всегда очистка производится оперативно. Сегодня я каждый день докладываю в администрацию главы региона, как расчищаются дороги, и это действует. Очень проблемный у нас Усогорск, не хватает грейдерной техники, предприниматели на аукцион не выходят. Есть задумка купить грейдер для городских поселений.

– Жители Пыссы ждут мост между Политово и Патраково. Он будет сдан в этом году?

– Нас уверяют, что мост будет сдан в конце декабря, хотя уже была информация, что окончание строительства запланировано на апрель. Но с вводом моста проблема не уходит, проект удешевили, и горка остается. Нам придется снова выходить с инициативой в республику, чтобы сделать новый проект и «срезать» гору.

– Пока это неактуально, но время летит быстро, не успеем оглянуться, придет весна. Как в этом году будут организованы паромные переправы через Вашку и Мезень?

– В любом случае паромные переправы на Пыссу и Важгорт будут работать. В Важгорте – лебедочный паром, в Пыссе отремонтируем двигатель катера, и необходимо найти юридическое лицо, которое возьмет на себя его обслуживание. Закупили спасательные круги, якоря, канаты, спасжилеты. Мы настроены приобрести для Пыссы новый катер, но республика пока добро не дает, нужно около 15 миллионов рублей. Но в любом случае Пыссу без паромной переправы не оставим.

– Вопрос о сельских школах. Понятно, что число детей в них с каждым годом уменьшается. Что их ждет в ближайшем будущем?

– Просто пришло время, и это неизбежный процесс, что сельские школы придется переводить в другой статус. Это касается Глотово, Чернутьево, Едвы. Возможно, там будут основные или начальные школы. Но сегодня мы не говорим о закрытии интерната в Чернутьево, пока не созданы для этого условия в Кослане.

– Президент страны Владимир Путин вновь озвучил тему обеспеченности детей местами в детских садах. Как с этим обстоит дело в районе?

– В нашем районе все дети, начиная с полутора лет, обеспечены местами в детских садах.

– Зато культура процветает, все поем и пляшем, как говорят люди. Почему бы республиканский праздник «Коми книга» в 2018 году не провести в Кослане, где будет новый Дом культуры, который с гордостью можно показать и жителям района, и гостям? Зачем ехать в Чернутьево, где нет никаких условий?

– Действительно, мы завершили строительство многофункционального центра в селе Кослан. А что касается «Коми книги», это было желание жителей села Чернутьево, и они его подтвердили на недавнем сходе. Хотя условий для проведения праздника в Чернутьево нет. И ваша идея насчет его проведения в Кослане в новом Доме культуры хороша, надо подумать.

– Обратимся к теме спорта. Чемпионы не вырастут без участия в соревнованиях, а в районе с выездом детей в республику все очень грустно – все расходы оплачивают родители. Какие-то изменения в этом плане будут?

– Мы закупаем спортивный инвентарь, наградную атрибутику, ремонтируем спортивные сооружения. Но отправлять команды на республиканские соревнования не можем – просто нет на это средств. И в большинстве муниципалитетов ситуация такая же. Но, несмотря на финансовые трудности, физкультура и спорт в районе развиваются, по итогам года мы занимаем третье место по республике по сдаче норм ГТО и первое среди сельских районов.

– В марте 2018 года пройдут выборы президента страны. Как район готовится к этому событию? Где вы сами будете 18 марта?

– Подготовка к выборам президента России началась, проводится вся та необходимая работа, чтобы все прошло слаженно и четко. Проверяются списки избирателей – исключаются «мертвые души», участковые избирательные комиссии будут обеспечены необходимым транспортом, помещениями, оргтехникой. Готовятся большая культурная программа в каждом поселении, спортивные мероприятия. У нас всегда выборы проходят спокойно, легитимно, честно. Надеюсь, так будет и на этот раз. В день выборов я буду в районе, а проголосую в Разгорте.

– В новом, 2018 году что бы вы могли пожелать нашим читателям, чем обнадежить?

– Жизнь не стоит на месте, и всегда в новом году нам хочется верить в лучшее. Мы продолжим выполнять президентские указы, а это серьезный рост заработной платы бюджетников, продолжим реализацию «Народного бюджета» – это 10 проектов, выбранных на сельских сходах. В большинстве они повторяются, но есть и совершенно новые. Например, уборка несанкционированной свалки в Усогорске, приобретение оборудования представителям малого бизнеса. В 2018 году реализуем проект по пакетированию молока в Чернутьево, для этого выделяем один миллион рублей. Будем реализовывать новый проект «Городская среда». Строительство новых объектов не планируем, а вот ремонты, в том числе капитальные, будут. Не останется в стороне жилфонд – здесь тоже многие дома попали в программу капитального ремонта. А своим землякам, всем жителям Удоры я желаю стабильности и благополучия, всем здоровья и счастья, уверенности в завтрашнем дне.

Беседовала Любовь ВАНЕЕВА

Фото пресс-службы администрации Удорского района