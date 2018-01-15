Илья Сидорин: «Местный бизнес – наше надежное плечо»

Троицко-Печорский район в Коми и за ее пределами известен в первую очередь тем, что здесь находится плато Маньпупунер, одно из чудес России, и первая в мире лосеферма. Кроме того, это один из самых больших по площади муниципалитетов республики. В интервью «Республике» руководитель администрации Троицко-Печорского района Илья Сидорин рассказал о развитии туризма и бизнеса, участии в социальных программах и решении проблем труднодоступных поселков.

– В конце 2017 года завершилась реализация программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Как с ней справился Троицко-Печорский район?

– Программу мы благополучно завершили, последний дом ввели в строй в августе в Нижней Омре. И сейчас, если на федеральном уровне будет принято решение о новой такой программе, мы, конечно же, готовы в ней участвовать на условиях софинансирования. Отмечу, что на реализацию завершившейся программы мы из бюджета района выделили беспрецедентную для нас сумму – почти 48 миллионов рублей. Это для района огромные деньги, но мы готовы и в дальнейшем вкладываться, потому что понимаем, что если не будем строить новое жилье на сельских территориях, то через пять-шесть лет мы просто войдем в жилищный коллапс. У нас в районе новые дома строились в основном тридцать-сорок лет назад, причем в большинстве – деревянные.

Прошлая программа стартовала при поддержке президента России Владимира Путина, и я считаю, что это был огромный шаг вперед. В Троицко-Печорском районе сейчас живет порядка 12 тысяч человек, а мы переселили 196 семей, это порядка 400 жителей района. Построено 11 многоквартирных домов с хорошим уровнем благоустройства, пять из них – в Нижней Омре. Кроме того, 46 квартир приобрели на вторичном рынке. В целом на реализацию программы было потрачено 280 миллионов рублей. Сейчас еще сто шесть домов признаны аварийными, решить эту проблему для нас очень важно, и поддержка федерального центра очень важна. Мы надеемся, что программа будет продолжена.

Кроме завершения программы переселения, я бы одним из важных итогов прошлого года назвал работу по ремонту и оптимизации сети образовательных учреждений. На эти цели мы выделили 20,5 миллиона рублей. В прошлом году порядка семи с половиной миллионов рублей направили на капремонт школы в Нижней Омре. Ремонт включал в себя устройство в кирпичном здании школы дошкольной группы. То есть мы садик со школой объединили и таким образом оптимизировали расходы по их содержанию, обслуживанию. В этом году планируем то же самое сделать в Комсомольске-на-Печоре, переведем детей из старого садика в здание школы.

– Троицко-Печорский район славится интересными молодежными проектами: арт-фестивалем «Сено», туристическим проектом «СЕГМА». А в чем секрет такой активности местной молодежи?

– Наша молодежь – это наша гордость. У нас во всех поселениях созданы молодежные советы, причем это не формальность, ребята действительно работают, и отдача от этого есть. 2017-й был Годом добрых дел, и большая часть этих добрых дел – именно молодежные. Как администрации удалось наладить такое хорошее сотрудничество с молодежью? Думаю, секрет в том, что у нас в управлении культуры, методическом центре, который занимается молодежной политикой, работают люди, действительно болеющие душой и сердцем за свое дело, они и встали во главе молодежного движения. И арт-фестиваль «Сено» – это следствие такого сотрудничества.

Грандиозное мероприятие, в 2017 году оно состоялось уже во второй раз, впервые было в 2015-м. В деревню Гришестав, где проживает с десяток человек, съехалось более трех тысяч гостей и участников фестиваля, в том числе из других регионов России, и организовано все было отлично. Конечно же, администрация намерена содействовать проведению этого фестиваля и дальше. Кстати, часть средств на его проведение была получена по линии «Народного бюджета», и министерство национальной политики Коми нам помогло, и министерство культуры.

Теперь в нашем районе есть два праздника, имеющих статус республиканских: к празднику охотника в деревне Еремеево, который проводится раз в два года, добавилось «Сено». Они будут чередоваться, так что в этом году в сентябре ждем в гости в Еремеево.

– До деревни Еремеево не так-то просто добраться, как и до многих других населенных пунктов района. Как решаются вопросы с доступностью отдаленных деревень и поселков, их социальные, жилищно-коммунальные вопросы? Почему, например, в поселке Комсомольск-на-Печоре воду по дворам развозит машина, которая приезжает из райцентра, а это почти 80 километров? Такие большие проблемы с техникой на местах?

– Сегодня требования к такой технике достаточно серьезные, в первую очередь со стороны ГИБДД. А наш автопарк нуждается в обновлении. Нам удалось приобрести две водовозные машины, которые мы передали местному филиалу «Коми тепловой компании» с обязательством обеспечения водой населенных пунктов. А именно – райцентра, Нижней Омры, Бадьеля и Комсомольска, который в этом списке самый отдаленный. Но это, как оказалось, самый оптимальный вариант: проще несколько раз в месяц отправить водовозку за 80 километров, чем приобретать за два миллиона машину, которая 280 дней в году будет стоять без дела, и нанимать водителя, который будет работать шесть-семь дней в месяц.

Большая проблема – вывоз и размещение бытовых отходов. Работаем над ее решением, уже подготовлен проект обустройства полигона ТБО в Троицко-Печорске и организации временных площадок хранения в крупных населенных пунктах. Сейчас будем сдавать этот проект на госэкспертизу, чтобы заявиться с ним в республиканскую инвестиционную программу. К сожалению, в настоящее время нет программы приобретения коммунальной техники. Очень бы хотелось, чтобы такую программу перезапустили, я бы тогда все сэкономленные бюджетные средства на софинансирование отправил, чтобы приобрести по максимуму техники. Пока покупаем за свой счет и еще по линии «Народного бюджета» и при поддержке одного из местных предпринимателей.

Что касается медицинского обслуживания и аптек. У нас в районе одно городское и десять сельских поселений. Представляете, какой это разброс, учитывая размеры нашей территории – почти 42 тысячи квадратных километров? Закрыть все амбулаториями и ФАПами, безусловно, нельзя, так что медики проводят выездные приемы. И сподвигнуть предпринимателей на организацию аптек тоже сложно, только в Якше есть коммерческая аптека из всех сельских поселений. Так что лекарства либо в райцентре приобретать приходится, либо в ФАПах, где должны быть препараты из минимального перечня необходимых. И там, где фельдшера ответственные, проблемы практически нет.

И я бы отметил ту работу, что сейчас проводит министерство здравоохранения республики: мы за этот год получили три новых «скорых». Для нас это огромное подспорье, учитывая нашу огромную протяженность дорог. И это касается не только автопарка, но и обновления оборудования, привлечения специалистов.

К нам в прошлом году приехало девять врачей. Думаю, такими темпами в течение двух лет мы забудем о кадровой проблеме по высшим медицинским должностям. Специалисты возвращаются, которые раньше уехали. Плюс молодые специалисты к нам пошли, потому что Троицко-Печорск сейчас уже не выпадает из программы «Земский доктор».

Кроме того, в решении насущных вопросов помогает местный бизнес. В этом году предприятия «ПечораЭнергоРесурс» и «Азимут» в рамках договора о социально-экономическом партнерстве существенно помогли нам с ремонтом дороги Троицко-Печорск – Якша. И это огромный плюс, потому что состояние дороги было просто ужасное. И в этом году сентябрь-октябрь, когда идут дожди и грунтовки размывает, мы смогли прожить без каких-либо серьезных аварийных ситуаций и эксцессов, связанных с этой дорогой. А в предыдущие годы были периоды, когда в том направлении даже пассажирские автобусы пускать не могли.

И это не единственный пример, когда бизнес нас поддерживает. В прошлом году предприятие «ПечораЭнергоРесурс» предоставило нам строительные материалы – более тысячи кубов. За счет этого в сельских поселениях были построены тротуары, заборы, беседки, благоустроены социальные, образовательные учреждения. Постоянно получаем поддержку от наших предприятий в плане финансирования спортивных мероприятий, направления наших ребят на различные конкурсы, фестивали. И небольшие предприятия, которые работают в поселках, тоже нас без поддержки не оставляют. Так что местный бизнес – это наше надежное плечо.

– Сейчас в районе работают два крупных лесопромышленных предприятия – «Азимут» и «ПечораЭнергоРесурс». А реализация других крупных проектов в районе не намечается? Или даже не крупных, но в отдаленных поселках, где с работой тяжело.

– Два упомянутых инвестпроекта работают с реальной отдачей, и это уже не только районный уровень, и «Азимут», и «ПечораЭнергоРесурс» и на федеральном уровне показать не стыдно. «ПечораЭнергоРесурс», между прочим, первое в России предприятие, которое получило международный сертификат качества на пеллеты и регулярно его подтверждает. И большая часть продукции обоих предприятий сейчас уходит на экспорт, и рынок у них довольно обширный, проблем со спросом нет.

Также в районе планируется построить завод по производству биоэтанола. Этот проект должен стать естественным дополнением к уже реализованным, он направлен на переработку отходов производства, низкосортной древесины. Кроме того, знаю, что на уровне правительства Коми идут переговоры о возможности строительства в районе завода по производству целлюлозы.

Что касается поселков. Да, безработица для нас традиционно большая проблема, особенно женская. Сейчас собираемся развивать уньинское направление в лесозаготовках, это должно несколько снизить остроту этого вопроса. Район наш всегда был лесозаготовительным, думаю, он навсегда в первую очередь таковым и останется, но дополнительные перспективы все же есть. В феврале ожидаем результатов изыскательских работ по Курьино-Патраковскому месторождению нефти, по итогам будет принято решение об эксплуатации этого месторождения. Есть перспективы по разработке большого месторождения калийных солей в районе Якши.

– В проекте «Городская среда» муниципалитет будет участвовать в этом году?

– Да, заявки уже все оформлены, муниципальная программа составлена. Сейчас будет проходить этап выбора общественных мест для благоустройства дворовых территорий. Конечно же, с массовым вовлечением населения в этот процесс. Для бюджета Троицко-Печорска на «Городскую среду» выделено два с половиной миллиона рублей.

– Визитная карточка Троицко-Печорского района – плато Маньпупунер, которое находится на территории Печоро-Илычского заповедника. Как обстоят дела с развитием туризма в этих краях?

– Маньпупунер сегодня «визитка» не только нашего района, но и всей республики. Мы очень плотно работаем с заповедником, совместно с ним реализуем разные интересные идеи. Например, вот так при активном содействии и.о. директора заповедника Леонида Симакина мы свозили на Маньпупунер и на лосеферму в Якше участников арт-фестиваля «Сено» – специалистов социальной сферы, туризма, организовали для них круглый стол на тему развития туризма.

Сейчас на Маньпупунер организован новый маршрут по реке Печоре, который благоустраивается и развивается, раньше туда организованно добирались только по Илычу. Совместно с заповедником пытаемся реализовать еще один проект – организовать водные туры по Унье. С моей точки зрения, это самая красивая река в районе, вдоль нее расположены замечательные природные памятники, скала Чемейная, Уньинская пещера, например, большие пороги протяженностью до пяти километров. Сейчас заповедник готовит документы о взятии этой реки под охрану, закреплении за собой отдельных участков, где будут поставлены избушки для туристов, организованы места отдыха.

– 2018 год для России выборный. Ради чего, по вашему мнению, гражданин должен пойти на выборы?

– На выборы нужно идти ради стабильности в стране, чтобы продолжали работать социально значимые программы, как та же программа переселения из аварийного жилья. А наша задача сделать так, чтобы выборы на местах были честными и легитимными.

Беседовала Анна ПОТЕХИНА

Фото komiinform.ru