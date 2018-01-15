В Пыелдино построят ферму на 1200 голов

Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев на встрече с населением села Пыелдино, которая прошла в рамках рабочего визита в Сысольский район.

На встрече стороны обсудили проблемы и перспективы развития сельского хозяйства и кадрового потенциала муниципалитета.

– Президент России Владимир Путин уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства и ставит задачу перед аграрной отраслью сделать так, чтобы страна могла обеспечить себя продуктами без импорта. По ряду позиций страна уже достигла самообеспеченности. Россия полностью обеспечена картофелем, мясом птицы, свининой и сахаром. Завоеван рынок зерна. Из важных остается производство овощей закрытого грунта. Стране не хватает порядка 40 процентов овощей и 30 процентов молока. С существующей на сегодня господдержкой нам по силам исполнить поручение главы государства по самообеспечению продовольствием в ближайшие три-четыре года, однако это требует серьезных инвестиционных вложений в отрасль. Мы двигаемся в правильном направлении, – отметил Анатолий Князев.

По словам министра, в республике реализуется уже несколько крупных инвестиционных проектов для достижения этой цели. Это строительство фермы на 1200 голов в Прилузском районе и строительство тепличного комплекса на 11 гектаров в Сосногорске.

– Что касается Сысольского района, то могу уверить вас, что ООО «Пригородный» серьезно намерено строить в Пыелдино ферму на 1200 голов, что позволит полностью обеспечить район молоком и мясом и создать новые рабочие места. В настоящее время разработка проекта на завершающем этапе, – рассказал Анатолий Князев.

Реализация нового проекта позволит увеличить производство молока с трех до пяти тысяч тонн в год, продажу племенного молодняка на 30 процентов. На предприятии будут применяться новые технологии: беспривязное содержание животных, а также максимальная механизация труда: использование роботов-дояров, автоматические станции выпойки телят. Кроме того, будут оборудованы современные охлаждающие установки для молока, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ