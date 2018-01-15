В администрации президента России и федеральных министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. Делается это по просьбе Владимира Путина, сообщают «Ведомости».

У руководства страны есть понимание, что инвестиции в человеческий капитал и инфраструктуру необходимо увеличивать, ведь именно от них зависит рост экономики. Сейчас идет активное обсуждение, каковы должны быть источники для проведения этой реформы.

Бюджетный маневр эксперты предлагали Владимиру Путину еще накануне предыдущих президентских выборов в 2011 году. В стратегии-2020 предполагалось увеличить долю расходов на человеческий капитал и инфраструктуру, сократить – на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Однако провести маневр не удалось: сначала стимулы для реформ были ослаблены высокими ценами на нефть, а потом последовали события на Украине и санкции.

Но идея бюджетного маневра не умерла, ее отстаивает председатель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин, который готовит новую программу реформ по поручению Владимира Путина. ЦСР предлагает к 2024 году постепенно увеличить расходы государства на образование (на 0,8 процента ВВП), на здравоохранение (на 0,7 процента), на инфраструктуру (на 0,8 процента). В то же время предполагается сократить расходы на правоохранительные органы и контрольно-ревизионный аппарат. Оба сектора раздуты, их оптимизация может сократить расходы в пределах одного процента ВВП. Маневр планируется начать в 2018 году.

Кроме того, ресурсы на здравоохранение и образование можно мобилизовать в бюджет за счет обеления экономики и увеличения адресности социальной поддержки. Обсуждается также повышение налогов, например НДФЛ и акцизов на предметы роскоши.

Лина ПЕРОВА