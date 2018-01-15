Сергей Гапликов поздравит печорцев с Днем города

18 января Печора отметит День города. В этот день печорцы с гордостью вспомнят, с чего начиналась история энергетической столицы Республики Коми.

Точкой отсчета стало строительство Северо-Печорской железной дороги. Осенью 28 октября 1937 года советское правительство подписало постановление о начале строительства железнодорожной магистрали, жизненно необходимой для освоения северной территории бассейна реки Печоры. Строили дорогу заключенные Печорского железнодорожного лагеря НКВД.

Летом 1940 года началось стремительное строительство Кожвинского транспортного комплекса. В него вошли железнодорожный мост через Печору, железнодорожная станция, депо, лесокомбинат и обслуживающие промышленные объекты. В непосредственной близости к строительным площадкам появились два рабочих поселка: Печора и Канин Нос.

Со временем поселки разрослись и слились в единое поселение, которое указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 18 января 1949 года получило статус города. Эта дата и считается днем рождения Печоры.

С нынешним Днем города печорцев поздравит лично глава Коми Сергей Гапликов. Как сообщили в администрации руководителя региона, в программе намеченного на 18 января визита в Печору – осмотр многоквартирных жилых домов, посещение производственных и социальных объектов, а также участие в праздничном концерте, посвященном Дню города.

Галина ВЛАДИС