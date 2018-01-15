Из-за тонкого льда купели откроют не везде

Необычно теплая зима в этом году внесла свои коррективы в традиционное празднование Крещения Господня. Крещенские купели откроются только там, где толщина льда соответствует нормам безопасности.

Этой зимой даже ледовые переправы открылись не везде, есть случаи проваливания транспорта под лед. Если в северных муниципалитетах республики, где успели побывать морозы, на реках образовался необходимый ледовый слой для организации крещенских купаний, то в южных районах водоемы не везде достаточно «схватились».

Как сообщает агентство «Комиинформ», из-за того, что река Вымь замерзла поздно и лед не достиг нужной толщины, в Емве Княжпогостского района в этом году не откроют единственную официальную традиционную купель. Лед на Выми рыхлый, неплотный и не достигает 20 сантиметров, в то время как для безопасного хождения по нему лед должен быть не менее 30 сантиметров толщиной. В муниципалитете рассмотрели еще несколько мест для организации крещенских купаний, но ни одно из них не соответствует всем требованиям безопасности. В результате принято решение об отмене купаний. В качестве альтернативы жителям района предлагают ехать в Сыктывкар или Усть-Вымский район. Однако и в Усть-Вымском районе пока неизвестно, будет ли купель. Точное решение о том, где оборудуют проруби, усть-вымские власти примут только на этой неделе.

Также пока достоверно неизвестно, где будут купели в Прилузском районе. Районные власти решат этот вопрос к 16 января. Как рассказали «Республике» в пресс-службе Прилузья, в этом году точно купели не будет в селе Ношуль, так как берега реки Лузы там до сих пор не заледенели. В селах Объячево и Вухтым верующим представится возможность погрузиться в освященный источник. А вот будет ли прорубь в селе Летка, пока неизвестно.

Несмотря на то что продолжительных морозов пока не было и в столице республики, на Сысоле в районе города образовались места с достаточным ледовым слоем. Для сыктывкарцев будет открыто четыре купели. Как сообщает пресс-служба администрации столицы, первую купель подготовят на правом берегу Сысолы слева от понтонного моста, связывающего заречные поселки с городом. Вторую – в районе затонского моста через Сысолу. Еще две купели будут оборудованы в Эжве на реке Вычегде в районе лодочной станции и в поселке Нижний Чов.

В местах проведения крещенских купаний запланирована заблаговременная расчистка подъездных путей и мест для стоянок автомобилей, установка леерных ограждений, добежать до купели можно будет по деревянным трапам. Организуют места для переодевания.

Божественная литургия начнется в Свято-Стефановском кафедральном соборе 19 января в восемь часов.

В Эжвинском районе освящение воды состоится 18 января в 15.00. Желающие окунуться в проруби смогут сделать это сразу после обряда освящения 18 января и до 20.00 19 января.

В Воркуте и Инте, где зима уже успела побывать, крещенские купания пройдут как обычно. На реке Инте будут открыты две купели – в районе улицы Северной и в микрорайоне Восточный.

Что касается Воркуты, то там уже второй год купания пройдут не на Усе, как раньше, а на реке Воркуте в районе базы отдыха «Заречное».

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»