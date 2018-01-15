«Время парламента» глазами журналистов

Госсовет Коми совместно с Союзом журналистов региона проводит республиканский журналистский конкурс «Время парламента». О старте конкурса объявила спикер парламента Надежда Дорофеева в ходе традиционного приема парламентских корреспондентов, приуроченного ко Дню российской печати.

– Конкурс посвящен 80-летию законодательного органа власти Республики Коми и 100-летию коми печати. Две эти важные даты отмечаются в 2018 году, – сообщила Надежда Дорофеева, пригласив всех журналистов республики принять в нем активное участие.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучший материал об истории становления и деятельности законодательного органа власти Республики Коми, о его роли в развитии региона», «Лучший материал портретного плана о бывших депутатах Верховного Совета Коми АССР, Коми ССР, Республики Коми и Государственного Совета Республики Коми, действующих депутатах, внесших значительный вклад в развитие региона», «Лучший материал о законотворческом процессе в Государственном Совете Республики Коми», «Лучший фотоматериал о деятельности законодательного органа власти Республики Коми».

К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 января по 12 ноября 2018 года. Прием заявок на конкурс начинается 3 сентября и завершается 12 ноября.

Итоги конкурса будут подведены в январе 2019 года на ежегодной церемонии аккредитации журналистов при Госсовете Коми. Победителям будут вручены дипломы и ценные подарки.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте Государственного Совета Республики Коми в разделе «Творческие конкурсы».

Лина ПЕРОВА