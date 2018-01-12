Юлия Белорукова спринтует на Кубке мира

13 и 14 января в немецком Дрездене пройдет восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В составе сборной России лыжница из Коми Юлия Белорукова.

22-летняя спортсменка из Сосногорска пропустила лыжную многодневку «Тур де Ски» из-за перелома носа, который получила в результате падения на тренировке. По сообщению тренерского штаба сборной России, спортсменка полностью восстановилась и готова показать свой максимум.

В первый день соревнований пройдет спринт свободным стилем. На следующий день состоится командный спринт фристайлом. Прямые трансляции будут идти на каналах холдинга «Матч».