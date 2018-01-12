Дмитрий Алиев жаждет воспользоваться шансом

15 января в Москве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. В турнире участвует фигурист из Ухты Дмитрий Алиев. Ценой успешного выступления для него станет путевка на Олимпиаду.

В декабре на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Дмитрий Алиев занял третье место, завоевав путевку на чемпионат Европы, который является отборочным к участию в зимних Играх. На Олимпиаде-2018, которая пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля, в мужском одиночном катании Россия имеет две квоты, поэтому в Москве Дмитрию Алиеву необходимо выступить лучше двух других призеров чемпионата страны: занявшего первое место Михаила Коляды и серебряного призера Александра Самарина.

Специалисты называют Дмитрия Алиева темной лошадкой и крайне низко оценивают его шансы, однако сам спортсмен настроен решительно:

– Если мне выпал шанс показать себя на чемпионате Европы, надо использовать его по максимуму. Об олимпийской путевке стараюсь не думать. Мы усложнили короткую программу, я хочу откатать чисто как ее, так и произвольную программу. Я знаю, что способен на это. Просто нужно выполнить свою работу, – отметил он в интервью каналу «Матч ТВ».