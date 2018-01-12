Первая ничья «Строителя»

11 января сыктывкарский хоккейный клуб «Строитель» провел домашний матч в чемпионате суперлиги по бенди сезона-2017/18 против клуба «Динамо-Казань». Обе команды располагаются внизу турнирной таблицы. Дерби аутсайдеров закончилось миром.

Счет в матче на шестой минуте открыли сыктывкарцы, но к середине первого тайма гости смогли его сравнять. Во второй половине игры уже казанцы вышли вперед, и от поражения хозяева спаслись только благодаря точному удару полузащитника Артема Лихачева. Встреча аутсайдеров закончилась со счетом 2:2. Эта ничья стала первой для «Строителя» в суперлиге сезона-2017/18.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Строитель» Павел Франц отметил, что результат его не устраивает, но он закономерен:

– Мы пока набираем обороты. Сегодня на поле вышли две равные команды. Никто не хотел уступать.

14 января клуб из Коми примет на республиканском стадионе команду из лидирующей группы – ульяновскую «Волгу» (начало матча в 14.00, вход свободный).