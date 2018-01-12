В сотне лучших

Ижемская ДЮСШ вошла в топ-100 организаций дополнительного образования

Детско-юношеская спортивная школа Ижемского района стала лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших организаций дополнительного образования детей России-2017». Коллектив наградили дипломом, а его руководитель Марина Артеева отмечена почетным знаком «Директор года».

При оценке учреждения дополнительного образования учитывали такие критерии, как массовость, результаты, выполнение разрядных требований, развитие спортивной инфраструктуры, привлечение инвестиционных средств, работа с родителями. Сейчас в школе занимаются около пятисот воспитанников. В 2019 году организация отметит 50-летний юбилей.

Как рассказала «Республике» директор ДЮСШ, в спортивной организации задействовано 16 тренеров по лыжным гонкам, еще три воспитанника школы проходят целевое обучение в Смоленской академии физической культуры и спорта:

– Ребята оканчивают пятый курс. Держим для них вакансии и планируем, что уже в этом году они начнут у нас работать.

Марина Артеева отметила, что хорошим подарком к пятидесятилетнему юбилею школы стала бы новая лыжная база в Ижме, ведь существующая, 1976-го года постройки, не только не соответствует современным требованиям, но и банально не вмещает количество желающих заниматься. Уже готов ряд типовых проектов, цена вопроса около двенадцати миллионов рублей.

– Разговоры не первый год идут, уже до этого ввели в 2012 году лыжную базу в Щельяюре, тогда мы попали в программу строительства лыжных баз, но потом она закрылась, и вопрос по базе в Ижме остался открытым. У нас ведь в районе население большое, и в принципе желающих бегать на лыжах очень много. Это не только спортсмены, но и просто любители. Сейчас мы своими силами оборудовали для временного размещения судей дебаркадер, но это, конечно, не решает проблему полностью. С инвентарем тоже не все просто, приходится все выбивать. Хорошо, что есть целевая программа развития лыжных гонок в районе, которую мы разработали еще в 2012 году. За счет этой программы ежегодно приобретаем инвентарь.

Одной из главных особенностей ДЮСШ в Ижемском районе является то, что она ориентирована исключительно на лыжные гонки. Таких школ в регионе всего три, две другие работают в столице Коми.

Ижемский район по праву считается главной кузницей лыжных талантов Республики Коми, именно там начинали свой путь в спорте четырехкратная олимпийская чемпионка Раиса Сметанина, родившаяся в селе Мохча, олимпийский чемпион Василий Рочев родом из села Бакур. Первые годы легендарной Раисы Сметаниной вообще прошли в оленеводческом чуме в Ижемском районе, ее родители были потомственными оленеводами.

Главной надеждой последних лет не только района, но и всей республики является Ермил Вокуев из села Гам. 25-летний спортсмен регулярно выступает в составе сборной России, он чемпион мира среди юниоров, победитель зимней Универсиады в Трентино.

Ярослав СЕВРУК

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