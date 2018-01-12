Мария Кузьмина: «В Бессмертный полк имена героев вписала сама история»

Включить портреты героев-комсомольцев, погибших за родину в годы Великой Отечественной войны, в состав Бессмертного полка – с таким предложением вышла на Общественную палату России журналист, заслуженный работник Республики Коми, член республиканского оргкомитета по подготовке празднования 100-летия комсомола Мария Кузьмина. О том, что думает человек с «комсомольским» сердцем о ситуации, сложившейся с именами народных героев сегодня, и готова ли поддержать общественность подобную инициативу, она рассказала «Республике».

– В октябре 2018 года исполняется 100 лет со дня образования ВЛКСМ – одной из крупнейших молодежных организаций Европы и нашей страны. Чем вам запомнилась комсомольская юность?

– Так сложилось, что в комсомол я вступала дважды. Первый раз в девятом классе средней школы. Однако была членом ВЛКСМ всего четыре года, и вот почему. После окончания учебы я ушла служить в авиацию дважды Краснознаменного Балтийского флота. Страна готовилась отмечать 50-летие Октябрьской революции, в Вооруженных силах СССР был брошен клич: «Отличников боевой и политической подготовки – в члены КПСС!» А я была именно таким отличником-активистом, мои стихи печатались в газете Балтийского флота «Страж Балтики», я выпускала стенную газету технико-эксплуатационной части нашего полка, вместе с другими сержантами и матросами принимала участие в художественной самодеятельности и в различной общественной работе. Поэтому и была принята кандидатом в члены КПСС, а затем и в партию.

Во второй раз я получила комсомольский билет здесь, в Республике Коми, когда была утверждена редактором республиканской газеты «Молодежь Севера» – одной из старейших газет республики, закрытой, к сожалению, несколько лет назад. Понятно, что редактор газеты обкома комсомола априори должен быть комсомольцем, поэтому у меня на руках был и комсомольский, и партийный билет. За семь лет работы в этой газете мы с нашим небольшим коллективом по нескольку раз проехали и пролетели всю республику. Это были 1970-е годы – годы грандиозного строительства. Вводились в строй не только фабрики, заводы, шахты, но и города: Вуктыл и Усинск. Это были известные всей стране ударные комсомольско-молодежные стройки.

– Что вас побудило выйти на Общественную палату России?

– В истории Советского Союза комсомолу отводится особая роль: ликвидация безграмотности в 1920-х, освоение просторов целинных и залежных земель в 1950-е, а также российского Севера и Дальнего Востока. Но особая страница в истории ВЛКСМ – Великая Отечественная война, в которой советская молодежь проявила невиданный героизм. В наше неспокойное время, когда некоторые европейские политики пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, а подросток из Нового Уренгоя исполняет в Бундестаге заупокойную литию по «невинно погибшим» в Сталинградском котле фашистским солдатам, мы должны вспомнить предсмертный призыв чехословацкого журналиста, казненного в Берлине в сентябре 1943 года, Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!» Я, как член республиканского оргкомитета по подготовке празднования 100-летия комсомола, считаю, что в этом году нашим долгом и обязанностью должна стать Всероссийская вахта памяти, посвященная юным героям – пионерам и комсомольцам, погибшим в годы войны.

– В годы Великой Отечественной войны звания героев удостоены более 11 тысяч человек, часть из них посмертно, в том числе и 28 Героев Советского Союза нашей республики. Вы считаете, что сегодня их имена стали забываться?

– Никто не может стереть эту память, Республика Коми помнит своих героев. В их честь зажжен Вечный огонь в центре города, установлены мемориальные доски и памятники. Получило широкую поддержку движение «Бессмертный полк». Но в этот знаменательный для старшего поколения год мне бы хотелось, чтобы была отдана дань памяти таким героям нашего многострадального народа, как Гуля Королева, Зоя Космодемьянская, Саша Матросов, Клава Назарова, Лиза Чайкина, Ульяна Громова, Любовь Шевцова, Олег Кошевой, Зина Портнова, Марат Казей, Валя Котик, Володя Дубинин, и тысячам других, погибших за Родину в юном возрасте. Не секрет, что в последние годы бессмертный подвиг многих из них был поставлен некоторыми гражданами, в том числе и представителями СМИ, под вопрос. Это касается прежде всего погибшей мучительной смертью 29 ноября 1941 года в селе Петрищево москвички Зои Космодемьянской. В прошлом году, когда отмечалось 75-летие битвы под Москвой, на ее могилу на Новодевичьем кладбище никто из власть имущих не пришел. А ведь там же похоронен и ее брат – Герой Советского Союза Александр Космодемьянский и их мама. Других родственников, как я понимаю, уже нет.

Ранее обсуждался и подвиг красноармейца Саши Матросова, бывшего воспитанника детского дома, погибшего под городом Великие Луки в деревне Чернушки в феврале 1943 года. В интернете, в некоторых СМИ проскальзывали мысли о том, что не бросался он на амбразуру, а споткнулся и упал. Надо помнить обстоятельства того боя: рота головы не могла поднять под ураганным пулеметным огнем противника, залегшего в сотне метров от наших окопов. Саша долго пробирался к дзоту. В тот февральский день у него «началось бессмертье, но жизнь оборвалась».

До сих пор не могут оставить в покое и 28 панфиловцев, которые в ноябре 1941 года на разъезде Дубосеково, под Волоколамском, ценой собственной жизни остановили немецкие танки, рвавшиеся к столице. Всякий раз, когда поезда Москва – Рига, Москва – Великие Луки подъезжают к Волоколамску, пассажиры выходят из купе и справа по движению видят грандиозный памятник солдатам, смотрящим на запад. У Александры Пахмутовой и Николая Добронравова есть прекрасная песня на эту тему: «Мы свою победу выстрадали честно, Преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне Помните ушедших в битву за Москву!»

Почему в последние годы мы все чаще сталкиваемся с клеветой и равнодушием по отношению к самым известным героям войны, погибшим в боях за Родину? Представьте на секунду тринадцатилетнюю девочку – партизанку Зину Портнову, поседевшую после пыток в гестапо. А впереди была бы вся жизнь. Эти юные герои перестали вписываться в теперешнее понятие подвига? Настораживает и то, что за последние годы их всячески порочили, но никто официально из властей предержащих не остановил клеветников. И что особенно удивительно, они как бы не вписались и в движение «Бессмертный полк»! Они не входят в этот полк? Их фотографии некому нести, так как ни родственников, ни наследников не осталось? Печально. В каждом воинском подразделении, принимавшем участие в Великой Отечественной войне: в полку, дивизии, в партизанском отряде – были свои герои. Они навечно внесены в списки личного состава этих подразделений. Поэтому Бессмертный полк без них не полк!

23 ноября прошедшего года исполнилось 75 лет со дня гибели Гули Королевой. Это случилось в самом начале наступления наших войск под Сталинградом. Сан-инструктор Гуля Королева, поднявшая после гибели командира бойцов своей роты в решительную атаку и погибшая в ней, – любимая героиня нашего детства. Мы все читали повесть Елены Ильиной «Четвертая высота» и знаем, что она похоронена на хуторе Паншино. В каком состоянии это захоронение? Вряд ли кто там был. Как известно из СМИ, сын Гули Королевой умер, а у внука, живущего в Киеве, иные взгляды на уроки прошедшей войны.

– Как общественность воспринимает вашу инициативу?

– Очень хорошо. Предложение поддержала председатель Союза женщин Коми, депутат совета города Сыктывкара Галина Лапшина. Информацию по всем общественным организациям Липецкой области распространила моя бывшая коллега по «Молодежи Севера» Ольга Клековкина, идею активно пропагандирует районная газета «Пламя» Куньинского района Псковской области, в которой я начинала свой журналистский путь. Обращение выложено и на сайтах нашего республиканского журнала «Регион».

В декабре прошлого года я обратилась в Общественную палату Республики Коми и в Общественную палату Российской Федерации с предложением организации издания плакатов погибших молодых героев, у которых не осталось наследников и родственников, с тем чтобы в образованном движении «Бессмертный полк» 9 мая 2018 года появилась колонна с их портретами, которая возглавит шествие в Москве и в других городах России. Если есть юные герои в регионах – это необходимо сделать на местах, в школах, носящих имена Героев Советского Союза. Поручить эту акцию можно лучшим ученикам и общественникам. Вполне возможно также в регионах пронести плакаты своих Героев Советского Союза, так как абсолютное большинство из них были пионерами и комсомольцами.

Марина АЛЕКСАНДРОВА