В Сосногорске появится новый железнодорожный вокзал

В 2018 году РЖД приступит к строительству железнодорожного вокзала в Сосногорске. Об этом в ходе рабочей встречи главе Коми Сергею Гапликову доложил заместитель начальника Северной железной дороги Тимур Шалашнев.

Проект строительства объекта стоимостью 270 миллионов рублей утвержден дирекцией железнодорожных вокзалов и получил положительное заключение госэкспертизы.

– Все необходимые документы с нашей стороны подписаны. 20 декабря мы отработали на площадке старого железнодорожного вокзала все технические вопросы, подвод коммуникаций. Привезли и установили модульное здание со всеми коммуникациями для временного пребывания пассажиров на период строительства. Как только погода позволит, приступим к строительству, – сообщил Тимур Шалашнев.

Нынешнее здание сосногорской станции эксплуатируется более семидесяти лет и уже не отвечает современным требованиям: отсутствуют условия для ожидания и отдыха пассажиров, не проведены водоснабжение и канализация.

Предварительные договоренности о реализации проекта были достигнуты между главой Коми Сергеем Гапликовым и президентом ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым на полях XXI Петербургского международного экономического форума.

В соответствии с проектом новый железнодорожный вокзал будет представлять собой одноэтажное здание в классическом стиле и рассчитан на 50 пассажиров. Здание построят с учетом требований по обслуживанию всех групп населения, в том числе маломобильных граждан, сообщила пресс-служба главы Коми.

– Приятно слышать очень важную и долгожданную новость. Вижу, что все наши договоренности практически реализованы и все готово к началу строительства объекта. Вокзал в Сосногорске будет ценным подарком для жителей региона к 100-летию республики, – отметил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru