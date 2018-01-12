Облик страны зависит от каждого

12.01.2018   Общество   Комментариев нет

Голосование жителей за проекты общественных пространств отныне станет обязательным. Реализовываться будут проекты, набравшие наибольшее количество голосов, тогда как объекты, ставшие аутсайдерами голосования, должны дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Минстроя России Михаил Мень.

Напомним, приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы. Его бюджет составляет 20 миллиардов рублей. Чтобы его реализация была более эффективной, в конце прошлого года в него внесли изменения.

– Согласно постановлению правительства, разработанному Минстроем России, у каждого россиянина есть возможность повлиять на облик нашей страны – впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства, лидеры которого будут реализованы уже в 2018 году. Рейтинговое прямое голосование при выборе проектов общественных пространств в 2018 году станет обязательным условием реализации приоритетного проекта, – рассказал Михаил Мень.

Он уточнил, что многие муниципалитеты уже разработали проекты программ благоустройства на 2018 год, и каждый житель сможет ознакомиться с этими проектами и поддержать или, наоборот, высказаться против какого-либо проекта.

– Прямое голосование – это самый объективный и прямой способ оценки общественного мнения и учета его при принятии решения, поэтому мы призываем всех принять активное участие в голосовании, – подчеркнул глава Минстроя России.

Министр отметил, что реализация проекта формирования комфортной городской среды дала возможность жителям городов и сел не только высказать свое мнение и пожелания, но и участвовать в принятии принципиальных решений по проектам, связанным с городской средой. В 2017 году было проведено свыше 33 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 6,5 миллиона человек. Более 646 тысяч россиян вложили в благоустройство дворовых территорий собственные средства, в целом это более 225 миллионов рублей граждан. Средняя сумма софинансирования на один двор составила порядка 68,8 тысячи рублей, в среднем на одного человека порядка 320 рублей. При финансовом участии граждан в 2017 году было благоустроено более 3,1 тысячи дворовых территорий. В то же время более 204 тысяч жителей поучаствовали в благоустройстве дворов лично, было проведено более 8250 субботников.

Лина ПЕРОВА

Фото pbs.twimg.com

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