Облик страны зависит от каждого

Голосование жителей за проекты общественных пространств отныне станет обязательным. Реализовываться будут проекты, набравшие наибольшее количество голосов, тогда как объекты, ставшие аутсайдерами голосования, должны дорабатываться и предлагаться жителям для повторного обсуждения. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил глава Минстроя России Михаил Мень.

Напомним, приоритетный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы. Его бюджет составляет 20 миллиардов рублей. Чтобы его реализация была более эффективной, в конце прошлого года в него внесли изменения.

– Согласно постановлению правительства, разработанному Минстроем России, у каждого россиянина есть возможность повлиять на облик нашей страны – впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства, лидеры которого будут реализованы уже в 2018 году. Рейтинговое прямое голосование при выборе проектов общественных пространств в 2018 году станет обязательным условием реализации приоритетного проекта, – рассказал Михаил Мень.

Он уточнил, что многие муниципалитеты уже разработали проекты программ благоустройства на 2018 год, и каждый житель сможет ознакомиться с этими проектами и поддержать или, наоборот, высказаться против какого-либо проекта.

– Прямое голосование – это самый объективный и прямой способ оценки общественного мнения и учета его при принятии решения, поэтому мы призываем всех принять активное участие в голосовании, – подчеркнул глава Минстроя России.

Министр отметил, что реализация проекта формирования комфортной городской среды дала возможность жителям городов и сел не только высказать свое мнение и пожелания, но и участвовать в принятии принципиальных решений по проектам, связанным с городской средой. В 2017 году было проведено свыше 33 тысяч мероприятий, в которых приняли участие 6,5 миллиона человек. Более 646 тысяч россиян вложили в благоустройство дворовых территорий собственные средства, в целом это более 225 миллионов рублей граждан. Средняя сумма софинансирования на один двор составила порядка 68,8 тысячи рублей, в среднем на одного человека порядка 320 рублей. При финансовом участии граждан в 2017 году было благоустроено более 3,1 тысячи дворовых территорий. В то же время более 204 тысяч жителей поучаствовали в благоустройстве дворов лично, было проведено более 8250 субботников.

Лина ПЕРОВА

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