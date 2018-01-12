Подписи вне закона
10 января заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев дал пояснение, касающееся действий Центризбиркома при выявлении фактов сбора подписей для кандидатов на должность президента страны членами избирательных комиссий любого уровня.
– Если будет выявлено, что кем-либо из членов участковых, городских избирательных комиссий или избиркомов субъектов Российской Федерации собираются подписи в поддержку кандидатов, эти подписи никогда не будут признаны соответствующими нормам закона. То есть они не будут являться действительными, – сообщил Николай Булаев. – Центральная избирательная комиссия никогда не давала повода усомниться в том, что она всегда действует в рамках закона.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова добавила, что не только подписи будут дезавуированы, но и в рамках своей компетенции ЦИК будет добиваться того, чтобы любой член избирательной комиссии, уличенный в таких действиях, был немедленно уволен.
– Мы и дальше будем оперативно решать и реагировать на все сигналы о гипотетически возможных, реальных и предполагаемых нарушениях, – отметила Элла Памфилова.
Лина ПЕРОВА
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