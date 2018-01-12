Путин – лидер в рейтинге доверия

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал рейтинг доверия политикам. Согласно этим данным, наибольший уровень одобрения деятельности у президента страны.

Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в декабре достиг максимума за 2017 год и составил 57,7 процента. Второе место по-прежнему занимает министр обороны Сергей Шойгу (по последним данным – 18 процентов), третью строчку занимает министр иностранных дел Сергей Лавров (13,3 процента).

С ноября отмечается повышение рейтингов одобрения Государственной Думы и Совета Федерации (замеряются раз в месяц) – в декабре до 52,5 и 57,5 процента.

Лина ПЕРОВА

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