МРОТ и прожиточный минимум уравняют на полгода раньше

Минимальный размер оплаты труда в России будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года – на полгода раньше, чем ранее планировали власти. Об этом во время визита на Тверской вагоностроительный завод объявил президент Владимир Путин, сообщают «Ведомости».

МРОТ сейчас составляет около 9500 рублей, прожиточный минимум – более 11 000 рублей, напомнил президент страны.

– Сколько себя помню, всегда говорили о необходимости уравнять МРОТ и прожиточный минимум, – сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос рабочего о возможном увеличении минимального размера оплаты труда.

Проблема всегда была в нехватке бюджетных средств, пояснил президент: решение затронет четыре миллиона человек, и не только тех, кто получает минимальную оплату труда, но и получателей пособий по беременности и родам, а также временной нетрудоспособности. То, что четыре миллиона человек получают зарплаты ниже прожиточного минимума, – несправедливо и искривляет рынок труда, отметил Владимир Путин.

В конце декабря прошлого года президент России подписал закон о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ увеличивается до 9489 рублей в месяц, а с начала 2019 года минимальный размер оплаты труда всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года.

Ранее на встрече с президентом председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков призвал ускорить доведение МРОТ до 100 процентов от прожиточного минимума. Владимир Путин напомнил, что пообещал Шмакову рассмотреть это предложение исходя из показателей российской экономики.

– Экономика России на подъеме. У нас есть возможность с мая уравнять МРОТ и прожиточный минимум, – сказал Владимир Путин рабочим.

Новая величина МРОТ будет постоянно индексироваться и после уравнивания никогда не должна опускаться ниже прожиточного уровня, отметил президент. Он также добавил, что решение не ударит по индивидуальным предпринимателям, которые прежде рассчитывали отчисления в страховые фонды исходя из величины МРОТ: «Теперь для них сделана отсечка».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет величину прожиточного минимума в России за второй квартал на душу населения в размере 10 329 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11 163 рубля, пенсионеров – 8 506 рублей, детей – 10 160 рублей. По данным минтруда, суммарные расходы в бюджетной сфере на повышение МРОТ составят 26,2 миллиарда рублей в 2018 году, в 2019-м – 43,9 миллиарда рублей.

Лина ПЕРОВА