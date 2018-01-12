Люди особой закалки

Сотрудники прокуратуры отметили 296-ю годовщину ведомства

Непростым для работников прокуратуры назвал прошедший год прокурор Коми Сергей Бажутов на состоявшемся в пятницу торжественном собрании в честь очередной годовщины ведомства.

Как подчеркнул Сергей Бажутов, в прошлом году у сотрудников ведомства было немало работы, поскольку любая сфера жизнедеятельности, где нарушается закон, становится объектом прокурорского вмешательства – будь то борьба с преступностью, защита прав людей или охрана экономической безопасности государства.

За год сотрудники прокуратуры в Коми рассмотрели 43 тысячи жалоб и обращений. Более половины из них признаны обоснованными, по ним приняты реальные меры к восстановлению нарушенных прав и защите законных интересов граждан. Свыше восьми тысяч жителей республики побывали на личном приеме у работников прокуратуры.

По результатам прокурорских проверок возбуждено 200 уголовных дел, в суды направлено 5738 заявлений на сумму более 981 миллиона рублей.

При надзоре за исполнением законов выявлено 31376 нарушений. Более шести тысяч из них – это нарушения в сфере трудовых прав граждан, более пяти тысяч – в сфере прав и интересов несовершеннолетних, более 1600 – нарушения жилищных прав.

В центре внимания прокуроров оставалась проблема невыплаты зарплаты. Пресечено 4,5 тысячи нарушений в этой сфере, в суды направлено 2,5 тысячи заявлений о взыскании заработной платы, по материалам прокуратуры возбуждено 26 уголовных дел в отношении руководителей предприятий-должников, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 300 должностных лиц. В результате удалось добиться погашения задолженности на сумму 502 миллиона рублей почти перед шестью тысячами работников.

По многочисленным обращениям граждан, которые жаловались на ненадлежащее обеспечение лекарственными средствами, была проведена прокурорская проверка в министерстве здравоохранения Коми. По результатам выявлены нарушения как при определении потребности в лекарственных препаратах, так и при их закупке. Принятые меры прокурорского реагирования позволили в три раза сократить количество находящихся на отсроченном исполнении рецептов.

Не оставались без внимания прокуроров и вопросы обеспечения прав субъектов предпринимательской деятельности. В этой сфере пресечено 1800 нарушений, более 130 должностных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Только в сфере защиты строительного бизнеса от административных барьеров прокурорами принесено 50 протестов на незаконные нормативные правовые акты, внесено 18 представлений, восемь должностных лиц за ненадлежащее оказание государственных и муниципальных услуг понесли административную ответственность, по материалам прокурорских проверок возбуждено четыре уголовных дела.

Сергей Бажутов подчеркнул, что еще три года назад республика была в лидерах по количеству требуемых согласований и иных административных преград в строительстве. По итогам 2017 года Минстрой России отметил, что в Коми существенно сократилось число таких процедур, сейчас республика в первой десятке по доступности ведения этого бизнеса.

Одной из важнейших задач прокуратуры остается противодействие коррупции. Прокуроры пресекали неправомерное расходование бюджетных средств, коррупционные нарушения при прохождении государственной и муниципальной службы, предоставлении государственных и муниципальных услуг. В ушедшем году выявлено свыше тысячи шестисот нарушений закона, по материалам прокуратуры в отношении должностных лиц возбуждено 32 уголовных дела.

Кроме того, в последние годы совместно с сотрудниками правоохранительных органов приняты меры по пресечению коррупционных схем хищения государственного имущества и бюджетных средств. В результате обеспечено возвращение в собственность республики активов рыночной стоимостью более пяти миллиардов рублей.

Прокурор поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с профессиональным праздником и пожелал дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества, твердости и принципиальности в служении закону.

Глава Коми Сергей Гапликов назвал тех, кто выбрал профессию прокурора, людьми особой закалки, готовыми посвятить всю свою жизнь служению закону. От себя лично и от правительства региона Сергей Гапликов поздравил сотрудников и ветеранов ведомства с праздником и поблагодарил за активную работу по обеспечению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов жителей республики. Также глава региона отметил, что только благодаря совместным усилиям руководства республики и сотрудников прокуратуры в Коми удалось своевременно выполнить программу переселения из ветхого жилья. Руководитель республики отметил и вклад прокуратуры в формирование благоприятного делового климата в регионе: в Коми снижается число необоснованных проверок частных предприятий.

Работников и ветеранов ведомства поздравили с праздником главный федеральный инспектор в Коми Михаил Тырин и председатель Госсовета Надежда Дорофеева. Она отметила серьезную экспертную работу сотрудников прокуратуры по оценке законопроектов, которые рассматривает депутатский корпус. В завершение мероприятия отличившиеся сотрудники прокуратуры получили награды и благодарности.

Людмила ВЛАСОВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА