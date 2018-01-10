В «КТК» сменилось руководство

По инициативе главы республики Сергея Гапликова предложено сменить руководителя АО «Коми тепловая компания», сообщает министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов региона.

В последнее время увеличилось число жалоб граждан на качество жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых АО «Коми тепловая компания», находящимся под руководством Игоря Глухова. Также существенно выросли долги организации перед поставщиками топлива, сообщает пресс-служба правительства Коми.

Кроме того, в течение 2016-2017 годов в филиалах АО «Коми тепловая компания» зафиксирован ряд аварийно-опасных инцидентов, связанных с оборудованием котельных. В частности, в ночь с 29 на 30 декабря произошло опасное задымление в машинном зале центральной котельной села Корткерос. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось избежать человеческих жертв.

Ввиду вышеперечисленных причин принято решение о смене руководства предприятия с 10 января. На должность директора АО «Коми тепловая компания» назначен Юрий Линчук, ранее исполнявший обязанности директора ООО «Воркутинские ТЭЦ».

Лина ПЕРОВА