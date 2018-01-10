День снега на Рождество

Более полутора тысяч гостей отдохнули на фестивале в Финно-угорском этнопарке

Фестиваль новогоднего настроения, снега и зимних забав «ЛымЛун» («День снега») прошел 7 января в Финно-угорском этнопарке сыктывдинского села Ыб. По подсчетам организаторов, его посетили более тысячи шестисот человек. Половина от этого количества – дети. На рождественские гулянья приехали гости из Кирова, Ухты, а также представители исполнительной власти республики. Посетители праздника признались, что «ЛымЛун» может стать одной из визитных карточек региона в деле развития внутреннего туризма.

С утра по кировской трассе в сторону Ыба тянулась вереница машин. На стоянке этнопарка пришлось покружить, чтобы найти свободное место. Многие приехавшие шагали в сторону парка с лыжами, тюбингами-ватрушками и коньками.

– Хочу сегодня на катке покататься, – поделилась с попутчиками девушка с перекинутыми через плечо связанными коньками. – Надеюсь, что лед сегодня хороший.

Вход в этнопарк в этот день был свободным. Более того, большинство платных развлечений для детей до двенадцати лет сделали бесплатными. Для того чтобы ребятам не пришлось многократно доказывать свой возраст, на входе им выдавали розовые бумажные браслетики. А с этим «пропуском» можно было пройти уже хоть куда.

Детей и их родителей – любителей активного отдыха – ждали прогулка по сказочной тропе, сделанный в снегу саамский спиральный лабиринт (по которому нужно не просто пройти, а пробежать), соревнования по метанию валенок, гонки по безлюдным снежным полям на квадроциклах, катание на упряжке, которые везли хаски, а также на нартах, запряженных оленихой Бажук, и многое другое. В веревочном парке «детский» маршрут был открыт для всех малышей, а на более сложную «семейную» тропу ребят и взрослых запускали только после инструктажа и со страховочными карабинами и в каске. Канатоходцы шли по натянутым на высоте среди деревьев веревкам, а с тропинок их подбадривали криками родные и друзья.

На горке для катания с тюбингами скопилось столь много желающих проехать с ветерком, что им приходилось ждать своей очереди. Тюбинги можно было использовать как свои, так и брать напрокат «этнопарковые». Лед на катке оказался хороший, и фигуристы кружились на его гладкой поверхности. На территории этнопарка дымились мангалы, самовары и разливали горячий чай из полевой кухни МЧС. Рядом с конгресс-холлом все желающие делали кубовиков – снеговиков из нарезанных кубов снега. В самом здании одновременно проходили пять мастер-классов от мастериц села Ыб и сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань». На ближайшем к входу столе лепили из ржаной муки и пекли в микроволновке печенье-козули. В Музее искусства нефти можно было посмотреть картины питерского художника Виталия Касаткина, нарисованные нефтяными красками. А также попробовать самому изобразить буквы стефановской азбуки анбур черным золотом, привезенным из Ухты.

Все желающие могли попробовать воду из ыбских источников и родников – емкости с водой и стаканы стояли в фойе конгресс-холла. А на фотовыставке Елены Шубнициной можно было полюбоваться красотами древнего Урала.

В полдень на сцене конгресс-холла стартовала концертная программа «Добрый Новый год!». Ее открыл детский образцовый коллектив эстрадного танца «То, что надо!» из города Микуня. По всему залу разлетелись нарезанные из бумаги нетающие «снежинки». Национальную тему продолжил Артемий Барсуков, который исполнил коми рэп.

Заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова со сцены поздравила всех с Рождеством, пожелала счастья и долголетия и объявила завершенным Год добрых дел, объявленный в 2017 году главой республики Сергеем Гапликовым.

– Год добрых дел показал, какие добрые люди живут в Коми, как много радости и счастья они умеют дарить детям, семьям и ветеранам, – отметила она.

Праздник продолжил местный Дед Мороз – Кӧдзыд Пӧль и его волшебная свита – персонажи коми фольклора Пера-богатырь, Райда, Яг Морт и Войпель. В преддверии Нового года они побывали в восьми городах и двенадцати районах республики. Этот вояж прошел в рамках общереспубликанской культурной акции «Добрый Новый год» и завершился в этнопарке. Герои коми легенд спели и станцевали с юными посетителями этнопарка и торжественно «зажгли» главный символ праздника – трехметровую ель. Затем праздничное действо продолжилось на улице. Кӧдзыд Пӧль встал на коньки и щедро раздавал сладости на катке.

В коми избе топилась печь. Здесь пекли шаньги и рассказывали о традиционном деревенском быте. Гости подворья увидели коми народные музыкальные инструменты и попробовали сплести нить из овечьей шерсти. В хозяйственной части избы, на сеновале в контактном мини-зоопарке все желающие могли погладить кроликов или пожать лапку дружелюбному еноту Семену.

Для желающих узнать больше о древнем селе после обеда предложили экскурсии «Ыб православный» и «Ыбские легенды». Остальные продолжали активный отдых на свежем воздухе.

– Нам здесь понравились живая природа, чистейшие воздух и снег, очень приветливый персонал, – поделилась впечатлениями с «Республикой» ухтинская журналистка Александра Бадич (Чуманова). – Понравилась идея праздника снега. Что называется, дешево и круто. Нарезали огромные кучи белой бумаги в конгресс-холле – детям радость покидаться таким снегом! Живая елка – это так здорово, так по-настоящему. Конфеты от сказочных героев – все это создало отличную атмосферу. Я отдыхала с двумя детьми. Младшую – двухлетнюю Наташу – покатали на санях с оленем. Восьмилетнему сыну Данилу тоже все понравилось. Классные фотозоны. Мы еще умудрились и фотосессию в национальных головных уборах устроить. Еще ездили на экскурсию по православным местам и на стоянку динозавров, очень понравилось. Катались с горки, забавлялись на сказочной тропе. Ощущение новогодней сказки в полном объеме.

Ухтинская семья приехала отдохнуть в этнопарк на несколько дней. К недостаткам отдыха в этнопарке Александра отнесла дорогое питание и отсутствие детского меню в местном кафе.

Директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова рассказала «Республике», что фестиваль «ЛымЛун» станет традиционным.

– Мы будем его раскручивать, продолжать, насыщать, – заверила собеседница издания. – Идея проведения праздника новогоднего настроения и зимних забав была поддержана нашими жителями и гостями и оказалась очень актуальной. Уже поступили запросы из Казани об организации зимних туров в этнопарк. Гостиница «Финноугория» с 6 по 8 января была заполнена гостями из Кирова, Ухты и других городов. Как мы и задумывали, праздник получился семейным. Надеемся, что собираться вот так в выходные в этнопарке станет доброй традицией. Этнопарк будет рад любым идеям читателей по проведению фестиваля в следующем году.

Официально праздничные мероприятия завершились около четырех часов дня, но дети и взрослые продолжили гулять по этнопарку, а очередь желающих прокатится на «ватрушке» с горки так и не уменьшилась.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА