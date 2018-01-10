В Заполярье новый епископ

Воркутинскую и Усинскую епархию возглавил архимандрит Марк

На последнем в минувшем году заседании Священного синода Русской православной церкви было утверждено решение о назначении викарием Московской епархии с титулом «Домодедовский» епископа Воркутинского и Усинского Иоанна. Новым правящим архиереем Воркутинской епархии был избран архимандрит Марк (Давлетов), клирик Шуйской епархии. До этого решения он был настоятелем мужского монастыря.

8 января, в праздник Собора Пресвятой Богородицы, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. За литургией была совершена хиротония архимандрита Марка (Давлетова) в должность епископа Воркутинского и Усинского. По окончании литургии Святейший Патриарх напутствовал епископа Воркутинского и Усинского Марка на служение и вручил ему архиерейский жезл. По традиции новорукоположенный иерарх преподал верующим первое архипастырское благословение.

Напомним, весной 2016 года в Коми произошло разделении Сыктывкарской и Воркутинской епархии на две части. Сейчас на территории республики действуют две епархии. Южные районы и столица республики вошли в состав Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии, а северные районы (включая Ижму и Усть-Цильму) вошли в состав Воркутинской и Усинской епархии. Владыка Питирим стал архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским.

Артур АРТЕЕВ