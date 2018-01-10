Газификация охватит новые территории Коми

В 2018 году продолжится реализация программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми. Голубое топливо придет в Воркуту, центральные и южные районы региона.

Об этом шла речь в ходе встречи главы Коми Сергея Гапликова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» Павла Курлыгина, сообщает пресс-служба руководителя региона.

– В 2017-м у нас подготовлено несколько крупных проектных решений, и в 2018 году начнется строительство. Таким образом, мы охватим новые территории – это юг Республики Коми до села Визинга, Корткерос, Сосногорский и Сыктывдинский районы, – заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ухта».

Павел Курлыгин также сообщил, что в декабре генеральный директор группы компаний «Газпром межрегионгаз» Кирилл Селезнев утвердил лимиты инвестиций на 2018 год. Для Коми они составили два миллиарда рублей. Это второй показатель в стране по объемам инвестиций группы компаний.

Лина ПЕРОВА