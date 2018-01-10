Праздники прошли спокойно

Впервые за последние двадцать лет новогодние и рождественские праздники в Коми прошли без трагических случаев получения травм и гибели людей во время пожаров. Об этом шла речь на брифинге, состоявшемся 9 января в Главном управлении МЧС по Коми.

Как отметил начальник управления Александр Князев, благодаря системной профилактической работе надзорных органов МЧС вместе со всеми заинтересованными службами республиканского и муниципального уровней не было допущено ни одного пожара и чрезвычайного происшествия на объектах проведения праздничных мероприятий и в местах запуска праздничных салютов.

С 25 декабря подразделения МЧС России в Коми функционировали в режиме повышенной готовности. В праздничные дни проводился целый комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение пожаров и минимизацию последствий от них. Ежедневно в праздники во всех муниципальных образованиях республики продолжали свою работу 20 профилактических групп, в состав которых входили специалисты по надзорной деятельности МЧС, сотрудники полиции, представители администраций муниципальных образований и различных министерств и ведомств. Было обследовано свыше 270 социально значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей, проведено 160 подворовых профилактических обходов, почти 4000 человек прошли противопожарный инструктаж.

Также Александр Князев рассказал журналистам об итогах общереспубликанских учебно-тренировочных занятий звеньев республиканской системы по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проходивших в первые дни нового года. Темой учений стало нарушение функционирования объектов ЖКХ.

– Главной задачей было принятие оперативных решений руководителями муниципалитетов, а также организаций, которые обеспечивают тепло-, водо- и электроснабжение населенных пунктов и объектов экономики. Все муниципальные образования отработали должным образом, – подчеркнул Александр Князев.

Рассказал руководитель управления МЧС и о последствиях необычно теплой для начала января погоды.

– Во многих местах еще нет переправ через водные объекты, поэтому дополнительно были выставлены посты спасателей. В постоянной готовности находились сотрудники ГИМС. Благодаря их бдительности и профилактической работе не было допущено ни одного факта гибели или несчастного случая с людьми на водных объектах, – сообщил Александр Князев.

Начальник управления поблагодарил всех жителей республики за ответственное отношение к вопросам обеспечения безопасности в праздники и выразил надежду, что эта положительная тенденция сохранится в течение всего года – ведь 2018-й в системе МЧС объявлен Годом культуры безопасности.

Ирина СМИРНОВА