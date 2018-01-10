Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Республики Коми!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Деятельность прокуратуры является важнейшим гарантом сохранения правового государства. Ежедневно прокурорские работники рассматривают сотни обращений, защищают законные права и интересы граждан и организаций. Ведомство ведет серьезную работу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

От вашего профессионализма, самоотдачи, верности долгу, принципиальности и настойчивости во многом зависят спокойствие и благополучие жителей нашей республики, а также экономическая стабильность и процветание региона.

В этот день мы адресуем особые слова признательности и благодарности уважаемым ветеранам прокуратуры, всем тем, кто отдавал свои силы и знания обеспечению законности и правопорядка.

Желаю вам в этот праздничный день счастья, крепкого здоровья, дальнейших успехов в работе, благополучия вам и вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми