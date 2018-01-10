Уважаемые сотрудники и ветераны прокуратуры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!

Институту прокуратуры почти три столетия. Все эти годы прокуратура России остается надежным гарантом соблюдения конституционных прав граждан, защиты интересов государства.

Сотрудниками прокуратуры Республики Коми проводится большая и многоплановая работа по обеспечению законности и правопорядка, борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями, защите прав и отстаиванию законных интересов жителей нашей республики. Профессионализм, честность, неподкупность, добросовестное и ответственное отношение к делу отличают сотрудников прокуратуры республики.

Особую признательность в профессиональный праздник хочу выразить ветеранам прокуратуры, посвятившим многие годы своей жизни этой непростой, но очень важной службе. Многие из ветеранов и сегодня в строю, передают свой богатый опыт и знания начинающим специалистам.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, профессиональных успехов в работе на благо Республики Коми и ее жителей!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми