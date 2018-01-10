Начался сбор подписей в поддержку кандидатов в президенты

Первый этап президентской кампании – выдвижение – подходит к концу. В полночь с 7 на 8 января Центризбирком России завершил прием документов от самовыдвиженцев. Что касается кандидатов от партий, то они могут принести документы в ЦИК до 12 января включительно.

Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, комиссия получила уведомления о желании участвовать в выборах от 46 самовыдвиженцев и 21 кандидата от партий. Однако из 46 граждан, уведомивших о намерении воспользоваться механизмом самовыдвижения, документы в комиссию принесли только 15 человек. 13 кандидатов в президенты открыли специальные избирательные счета и могут вести сбор подписей и агитацию, из которых двое – самовыдвиженцы и 11 кандидатов от партий.

На данный момент зарегистрированы группы, созданные в поддержку самовыдвижения двух кандидатов – президента России Владимира Путина и депутата Костромской областной думы, заслуженного изобретателя страны Владимира Михайлова.

Как напомнил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев, сбор подписей начинается с момента изготовления подписных листов.

– Сначала кандидат, который выдвинулся, представляет документы о выдвижении в Центральную избирательную комиссию, ЦИК изучает их и, если не выявляет нарушений, регистрирует инициативную группу в поддержку выдвижения кандидата. Дальше кандидат назначает уполномоченного по финансовым вопросам, если все документы нормальные, его регистрируют. Затем ЦИК выдает документ, разрешающий открытие специального избирательного счета, уполномоченный открывает этот спецсчет, и на него начинают поступать пожертвования физических и юридических лиц. Из этого счета оплачивается изготовление подписных листов и работа сборщиков подписей избирателей.

Самовыдвиженцы должны представить для прохождения процедуры регистрации 300 тысяч подписей, соответственно, в каждом регионе – не более 7,5 тысячи. Кандидатам, которые выдвигаются политическими партиями, – 100 тысяч подписей, то есть не более 2,5 тысячи на территории одного субъекта страны.

Как стало известно «Республике», в Коми группа волонтеров начала сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина с 9 января. Свою подпись может поставить любой житель республики старше 18 лет, имеющий при себе паспорт. Точки сбора подписей расположены в Сыктывкаре и Ухте.

Последний день, когда документы, необходимые для регистрации кандидатов, могут быть представлены в ЦИК, – 31 января.

Галина ВЛАДИС