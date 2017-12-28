Почта России доставит Деду Морозу более 300 новогодних писем и открыток сыктывкарцев

В Коми филиале Почты России завершился прием новогодней почты Деду Морозу. Напомним, что в начале декабря в Сыктывкарском почтамте был установлен специальный почтовый ящик, в который жители и гости Сыктывкара опускали новогодние письма, рисунки и красочные открытки для Деда Мороза.

«В этом году мы впервые установили почтовый ящик для писем Деду Морозу. Предновогодняя пора – это замечательное время веры в чудеса и в исполнение заветных желаний. С первых дней Почта Деда Мороза привлекла большое внимание, как со стороны детей, так и взрослых. Отправить письма любимому новогоднему волшебнику дети приходили целыми классами и детсадовскими группами», — отметил директор УФПС Республики Коми Виталий Осипов.

В ближайшее время все послания будут доставлены в резиденцию волшебника, а отправители, верно указавшие свой обратный адрес, получат ответ от Дедушки Мороза.

Стоит отметить, что традиционно наиболее востребованной услугой последнего месяца года является отправка поздравительных писем и открыток, а также отправка и получение посылок с подарками для родных и близких. По прогнозу в последний месяц уходящего года жителям региона по почте будет доставлено более 300 тысяч мелких пакетов и посылок, что на 30% больше среднемесячных объемов. Почтовики республики приложат максимум усилий, чтобы все новогодние поздравления и подарки были вручены адресатам вовремя.

текст и фото «Почта России»