Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!

Это совершенно особенные праздники. Дни, в которые есть повод для серьезных мыслей об итогах года уходящего и светлых мечтах о будущем. Мы находимся в приятном и волнительном ожидании чуда, ждем новогодней ночи, загадываем свои самые сокровенные желания. Пусть они обязательно сбудутся!

А еще пусть каждому из вас удастся подарить чудо другому человеку. Близким, родным, а возможно, незнакомым, но нуждающимся в поддержке людям. Ведь в праздник так приятно не только получать, но и дарить подарки.

От всего сердца желаю вам в 2018 году реализовать все свои планы и мечты. Крепкого вам здоровья, любви, достатка, благополучия и как можно больше счастливых моментов!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми