Праздник для ветеранов

Сергей Гапликов поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством ветеранов, проживающих в Тентюковском доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает пресс-служба главы и правительства Коми.

Праздничная встреча состоялась в филиале учреждения в поселке Максаковка, разместившемся на базе бывшего негосударственного пансионата «Забота». Здесь созданы условия повышенной комфортности и безбарьерной среды. В учреждении проживают участники Великой Отечественной войны, труженики тыла и ветераны труда.

Глава Коми поблагодарил ветеранов за верное служение Отечеству, пожелал им крепкого здоровья, счастья и долголетия.

– Благодаря вам, вашей жизненной позиции, поддержке и неутомимости в молодые годы, мы смогли восстановить экономику после войны и решить важные стратегические задачи по развитию социально-экономического состояния нашей страны. Мы хотим сказать вам за это огромные слова благодарности и выразить свою любовь, мы будем заботиться о вас, делать все, чтобы у вас были достойные условия проживания, – отметил Сергей Гапликов.

В ответном слове жительница дома-интерната Лидия Низовцева от имени всех проживающих заверила, что ветераны чувствуют себя здесь очень комфортно.

Также глава Коми посетил отделения активного долголетия и милосердия.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru