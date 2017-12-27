Ряды выдвиженцев на выборах президента растут

Инициативная группа избирателей выдвинула Владимира Путина кандидатом в президенты России. Собравшиеся 26 декабря в Москве на ВДНХ 688 представителей со всей страны единогласно поддержали это решение.

Напомним, глава государства решил баллотироваться на предстоящих выборах в качестве самовыдвиженца, поэтому собрание инициативной группы в поддержку его выдвижения – обязательная выборная процедура.

В группе поддержки Владимира Путина представители ОНФ, «Единой России», «Справедливой России» и других партий, ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, а также лидеры общественного мнения, деятели культуры, науки, искусства, спорта, работники разных сфер промышленности, здравоохранения, образования. В заседании приняли участие 27 сенаторов, 105 депутатов «Единой России», 99 парламентариев региональных заксобраний, 124 представителя Народного фронта, такие известные люди, как детский врач Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, борец смешанных единоборств Федор Емельяненко, актер Михаил Боярский. Председателем инициативной группы была выбрана руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Представителям СМИ она сообщила, что документы в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом в президенты будут поданы в Центризбирком до Нового года.

25 декабря документы в ЦИК принесла дочь первого мэра Санкт-Петербурга телеведущая Ксения Собчак. Она баллотируется от партии «Гражданская инициатива» и была выдвинута кандидатом на партийном съезде 23 декабря.

Ксения Собчак стала третьей женщиной-кандидатом, представившей в Центризбирком документы. До нее это сделали Наталья Лисицына от партии «Российский объединенный трудовой фронт» и Елена Семерикова от партии «Женский диалог».

В понедельник же состоялось очередное заседание ЦИК, на котором было объявлено о регистрации и об отказе в регистрации групп, созданных для поддержки выдвиженцев, представивших свои документы на минувшей неделе. Напомним, первой была зарегистрирована группа уполномоченных представителей бессменного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

25 декабря получили подтверждение в регистрации уполномоченные представители лидера «Партии Роста» Бориса Титова, лидера «Яблока» Григория Явлинского, лидера «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина и председателя ЦК «Коммунистической партии Коммунисты России» Максима Сурайкина.

А вот уполномоченным представителям упоминавшихся выше Натальи Лисицыной, выдвинутой «Российским объединенным трудовым фронтом», и Елены Семериковой, возглавляющей партию «Женский диалог», ЦИК постановил отказать в регистрации с формулировкой «в связи с несоблюдением требований, предусмотренных законом, и отсутствием необходимых документов».

Такое же решение Центральная избирательная комиссия России приняла в отношении групп избирателей, созданных для поддержки самовыдвиженцев Сергея Полонского, Олега Лурье и Алексея Навального. Группе Навального отказано, поскольку он имеет непогашенную судимость за преступление, которое относится к числу тяжких, и потому право баллотироваться он может получить только по истечении десяти лет после погашения судимости. Точно с такой же формулировкой отказано в регистрации группе избирателей, поддерживающих самовыдвижение журналиста Олега Лурье. Группе поддержки судимого за мошенничество бизнесмена Сергея Полонского оказано по причине того, что в ее составе было менее 500 человек. Но у Полонского еще остается время, чтобы зарегистрировать новую группу, провести собрание и снова подать документы в ЦИК.

26 декабря Центризбирком принял к рассмотрению документы у кандидатов от «Партии социальных реформ – Прибыль от природных ресурсов – народу», партии «ЧЕСТНО» /Человек. Справедливость. Ответственность/, «Монархической партии», «Социал-демократической партии России», а также уполномоченных представителей этих политических партий.

Кроме этого, в ЦИК России представил документы лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, выдвинувший свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Все документы пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона.

Лина ПЕРОВА