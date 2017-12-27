В Верхнем Воче завершат строительство убойного пункта

При поддержке администрации Усть-Куломского района с февраля 2015 года на территории сельского поселения Верхний Воч начал свою работу сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой снабженческий кооператив «Комиагрорегион».

Сегодня кооператив успешно работает на рынке района и набирает обороты. В 2015 году кооператив получил государственную поддержку из республиканского бюджета на реализацию двух проектов. Благодаря господдержке было закуплено более 50 голов крупного рогатого скота и приобретена автолавка. Помимо этого, в рамках государственного финансирования малых проектов в сфере предпринимательства кооперативом был реализован проект по строительству пункта приема молока.

В настоящее время на площадке «Комиагрорегиона» ведется строительство убойного пункта, который планируется запустить в сентябре 2018 года. Данный проект также заручился финансовой поддержкой от администрации района. Глава КФХ Виктор Королев как член кооператива получил 280 тысяч рублей на покупку оборудования для нового убойного пункта.

– Убойный пункт необходим для кооператива. Сегодня фермерам приходится возить скот на убой в Усть-Кулом и Аныб по бездорожью. Это очень далеко и затратно. Свой убойный пункт позволит экономить время, деньги и значительно облегчит работу, – отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Игорь ПЕТРОВ