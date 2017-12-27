В Ухте открыли памятник Александру Алексееву

У административного здания ООО «Газпром трансгаз Ухта» появился памятник Герою России Александру Алексееву. Он создан в рамках скульптурного симпозиума «Север в трех измерениях» при поддержке газовой компании. Автор памятника – сыктывкарский скульптор и художник Александр Выборов.

На митинге в честь открытия памятника выступил начальник регионального управления ФСБ России, полковник Сергей Демьянишников. Он передал впечатления коллег, которые служили вместе с Александром Алексеевым в роковые дни чеченской войны. Начальник УФСБ поблагодарил руководство и сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта» за создание мемориального комплекса и увековечение памяти Александра Алексеева. Ректор УГТУ Николай Цхадая рассказал о личном знакомстве с Алексеевым, который был выпускником УИИ. Он поблагодарил стратегического партнера вуза – компанию ООО «Газпром трансгаз Ухта» – за открытие монумента.

На торжественном митинге присутствовал и автор памятника.

– Делая скульптуру, я хотел передать всю боль России. Александр Иванович у меня изображен на символе креста. Это и символ православия, и символ креста России, потому что в то время страна была на грани полного распада. Крест изображен в виде разрушенных домов Грозного, – подчеркнул Александр Выборов.

Марина ЩЕРБИНИНА