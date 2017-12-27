Минпром и минстрой Коми преобразованы

Глава республики Сергей Гапликов принял ряд кадровых решений в системе органов исполнительной власти региона. Все они связаны с разделением двух ведомств – минпрома и минстроя.

Напомним, еще в июне было принято решение, что министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта передаст свои природоохранные функции отдельному министерству. Теперь это решение реализовано. В соответствии с распоряжением главы Коми вновь образовано Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды, которое пока с приставкой и.о. возглавит Роман Полшведкин, занимавший пост замминистра. Минпром сохранил за собой функции транспортного надзора, и отныне в его новом названии особо обозначена инвестиционная работа. Министерство инвестиций, промышленности и транспорта возглавил Николай Герасимов в статусе вице-премьера.

Преобразования коснулись и министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Руководивший ведомством Константин Лазарев теперь в ранге вице-премьера возглавит Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. А минстрой в новой версии будет ведать строительством и дорожным хозяйством. Руководителем министерства назначен Сергей Двуреченский, причем без приставки и.о. До этого он работал первым заместителем министра строительства.

Распоряжение главы Коми вступит в силу с 1 января 2018 года.

Галина ВЛАДИС