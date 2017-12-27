Игорь Гурьев: «Будем стараться, чтобы к 75-летию Воркута максимально преобразилась»

На средства, выделенные Воркуте республикой, планируется выполнить ремонт в муниципальных квартирах Воргашора и переселить 160 семей. О том, какие планы по уплотнению и переселению жителей поселков, ремонтах дорог и благоустройстве города наметила мэрия Воркуты на 2018-й, в предновогоднем интервью изданию рассказал руководитель администрации Игорь Гурьев.

– Какие события уходящего года вы бы назвали главными?

– Для меня главное – вопросы безопасности воркутинцев и пути их решения, поэтому сразу вспоминаются ситуации с поселком Воргашор, перемерзанием водовода, пожаром на городской свалке. Сейчас мы переселяем Воргашор в целях уплотнения поселка, полностью восстановлен аварийный участок на водоводе, городской полигон уже не доставляет неудобств гражданам, ТЭЦ-2 работает в штатном режиме после проведения масштабных работ по замене и ремонту оборудования.

Кроме того, в течение года Воркута принимала участие в различных культурных и спортивных мероприятиях. Только что я привез из Сыктывкара диплом и денежный грант за победу города в республиканском конкурсе «Лучший муниципальный центр по работе с одаренными детьми». Еще одно значимое событие в жизни города – работы по благоустройству дворов, Аллеи пионеров и Городского парка культуры и отдыха. К сожалению, пока не решены в желаемом объеме вопросы уплотнения и расселения поселков, ремонта дорог общего пользования. В части реализации программы по благоустройству дворовых территорий на 2018 год мы уже определились с объемами работ: это будет 10-12 дворов от здания ВГЭК в сторону улицы Возейской, и, если все сложится удачно в финансовом плане, постараемся установить на месте сгоревшего спортзала «Горняк» детскую спортивную площадку с современным покрытием.

– На горячую линию администрации и в социальных сетях поступают жалобы на работу коммунальщиков в плане расчистки дорог общего пользования и дворовых территорий от снега. Вы контролируете данную ситуацию?

– Администрация держит ситуацию на постоянном контроле, дважды в неделю на совещаниях управляющие компании отчитываются о проделанной работе. Я и мои помощники периодически проводим рейды по дворам. Фотоотчеты о ходе расчистки дворов от снега размещаются на моей странице «ВКонтакте». На все жалобы жителей стараемся реагировать оперативно, но в наших климатических условиях во время частых снегопадов нередко случается так, что убирать дворы от снега нужно практически ежедневно.

Также мы продолжаем переговоры с ООО «Газпром трансгаз Ухта» по вопросу передачи муниципалитету снегоуборочной техники. Планируется, что компания передаст в городскую казну не менее десяти единиц техники. Завершится сделка к марту 2018 года. Кроме того, будем по возможности стараться приобретать и новую технику за счет средств муниципалитета.

– Одним из значимых начинаний в этом году стало переселение жителей поселка Воргашор в рамках программы уплотнения поселка. Какая работа на сегодняшний день уже сделана? Сколько квартир отремонтировано и сколько семей уже получили ключи и встретят наступающий год в новой уютной квартире?

– На средства, выделенные Воркуте Республикой Коми в 2017 году, планируется выполнить ремонт в муниципальных квартирах Воргашора и переселить 160 семей. По состоянию на 25 декабря десять семей уже получили ключи от отремонтированных квартир, которые расположены в более заселенном жилфонде. Ремонты идут полным ходом, сдано порядка 60 квартир – из них около 40 уже имеют потенциальных жильцов. К сожалению, не все подрядчики успевают завершить необходимые работы в срок – с ними будем действовать в рамках закона. Думаю, в январе будут сданы все квартиры.

– В следующем году эта программа продолжится?

– Да, такое решение принято на уровне правительства Коми. Напомню, программа финансируется за счет республиканских средств.

– Как сейчас взаимодействуете с депутатским корпусом? В прошлом году вы регулярно проводили «депутатский час» и встречи «без галстуков». Продолжаете такую практику?

– С советом города мы работаем в тесном контакте, так как многие городские вопросы невозможно решить без депутатского корпуса. Перед принятием тех или иных решений на очередном заседании горсовета, на комиссиях депутаты общаются со специалистами, которые доводят до них необходимую информацию. Встречи без галстуков не проводились уже, наверное, около двух месяцев из-за большой загруженности по работе, но мы их продолжим.

– А как часто общаетесь с общественниками?

– Были встречи с отдельными организациями по их инициативе, так что мы всегда открыты к диалогу и обсуждению различных вопросов. При этом работа с ними проводится на уровне моих подчиненных постоянно.

– Одна из важных новостей уходящего года – самовыдвижение Владимира Путина на президентские выборы, которые пройдут в марте 2018 года. Как вы восприняли эту информацию?

– Думаю, новость эта была для всех ожидаемой. На этих важных для России выборах каждый житель нашей страны, в том числе воркутинцы, должны проявить свою гражданскую активность и прийти на избирательные пункты, чтобы отдать свой голос за выбор первого лица государства.

– Насколько слаженной и эффективной была деятельность вашей команды в уходящем 2017 году?

– Без сомнений, я могу поставить своей команде «пять». 2017 год был насыщен масштабными событиями, которые без поддержки и командного духа невозможно было бы решить. Я сейчас говорю не только о моих замах, но и начальниках отделов и управлений, специалистах, от них всех напрямую зависит результат решения того или иного вопроса. Уверен, в наступающем году мы продолжим работать в заданном векторе, тем более что сплоченность команды воркутинской администрации отметили даже на уровне республики.

– Расскажите о планах на 2018 год. Город ожидает много приятных и торжественных событий: 75-летие города, XX Спартакиада народов Севера России.

– Конечно, будем стараться, чтобы к своему 75-летию Воркута максимально преобразилась. В первую очередь необходимо привести в порядок дороги общего пользования, «кольцо», уплотнить и расселить поселки, ведь в условиях Крайнего Севера люди должны жить в комфортных условиях. Для решения многочисленных проблем города в последние два года мы заявляли о них на всех уровнях и в итоге пусть не сразу, но добились желаемого результата. На нас обратили внимание, нам помогают в реализации намеченных планов. Например, в следующем году мы получим 28 миллионов рублей на продолжение реализации программы по благоустройству и еще 10 миллионов рублей на Городской парк культуры и отдыха.

Кроме того, на уровне муниципалитета проведен конкурс на оказание услуг пассажирских перевозок – до конца недели проинформируем граждан о том, какие маршруты будут осуществляться по городу и поселкам. Все льготы на проезд в общественном транспорте для отдельных категорий граждан сохранены без дополнительных расходов для местного бюджета.

Роман СЕМЕНОВ

Фото пресс-службы администрации Воркуты