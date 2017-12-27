Монди Сыктывкарский ЛПК начал реализацию дорожной карты стратегического развития

27.12.2017   Общество   Комментариев нет

АО «Монди СЛПК» продолжает наращивать свои производственные мощности благодаря реализации стратегической дорожной карты «Горизонт», предусматривающей комплекс инвестиционных проектов в нескольких производственных подразделениях комбината. Мероприятия в рамках дорожной карты будут завершены до конца 2020 года.

При неизменной величине лесной арендной базы в Республике Коми рост производительности Монди СЛПК достиг 45 процентов в период между 2012 и 2016 годами.

Компания планирует достичь дальнейшего увеличения выпуска готовой продукции на 10-15 процентов в среднесрочной перспективе. Выдающиеся достижения комбината стали возможны благодаря работе высокопрофессиональной сплоченной команды, успешной реализации программы развития талантов (такой показатель, как вовлеченность персонала, увеличился на 28 процентов с 2011 по 2015 год), эффективному использованию внутренних ресурсов компании, вниманию, уделяемому оптимизации рабочих процессов, и реализации ряда крупных инвестиционных проектов в последние годы.

– Главная цель реализации дорожной карты «Горизонт» – устойчивое развитие Монди СЛПК, гарантирующее будущее комбината и наших сотрудников, и увеличение выпуска высококачественной готовой продукции для наших клиентов. Кроме того, существенное социальное значение для региона окажет создание более 200 рабочих мест в сфере лесозаготовки и логистики. Наши амбициозные цели отражают положение Группы Mondi на рынках России, СНГ, Европы, Северной Америки и Азии, а также неизменно высокий спрос на нашу продукцию, – сказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

Для успешного достижения этих целей необходимо расширение сырьевой базы Монди СЛПК, что становится возможным благодаря поддержке правительства Коми и достигнутому соглашению об увеличении лесной аренды компании в регионе.

– Правительство республики формирует экономически привлекательные условия для инвестирования в лесную отрасль, ярким примером чего служит дорожная карта стратегического развития Монди СЛПК. Реализация комплекса инвестиционных проектов дорожной карты позволит предприятию провести эффективную модернизацию технологического оборудования и оптимизацию производственных связей. Это позволит Монди СЛПК и в дальнейшем поддерживать высокую степень конкурентоспособности на местном рынке целлюлозно-бумажной продукции, внося существенный вклад в развитие лесопромышленного комплекса Республики Коми, – прокомментировал заместитель председателя правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов.

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