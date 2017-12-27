Монди Сыктывкарский ЛПК начал реализацию дорожной карты стратегического развития

АО «Монди СЛПК» продолжает наращивать свои производственные мощности благодаря реализации стратегической дорожной карты «Горизонт», предусматривающей комплекс инвестиционных проектов в нескольких производственных подразделениях комбината. Мероприятия в рамках дорожной карты будут завершены до конца 2020 года.

При неизменной величине лесной арендной базы в Республике Коми рост производительности Монди СЛПК достиг 45 процентов в период между 2012 и 2016 годами.

Компания планирует достичь дальнейшего увеличения выпуска готовой продукции на 10-15 процентов в среднесрочной перспективе. Выдающиеся достижения комбината стали возможны благодаря работе высокопрофессиональной сплоченной команды, успешной реализации программы развития талантов (такой показатель, как вовлеченность персонала, увеличился на 28 процентов с 2011 по 2015 год), эффективному использованию внутренних ресурсов компании, вниманию, уделяемому оптимизации рабочих процессов, и реализации ряда крупных инвестиционных проектов в последние годы.

– Главная цель реализации дорожной карты «Горизонт» – устойчивое развитие Монди СЛПК, гарантирующее будущее комбината и наших сотрудников, и увеличение выпуска высококачественной готовой продукции для наших клиентов. Кроме того, существенное социальное значение для региона окажет создание более 200 рабочих мест в сфере лесозаготовки и логистики. Наши амбициозные цели отражают положение Группы Mondi на рынках России, СНГ, Европы, Северной Америки и Азии, а также неизменно высокий спрос на нашу продукцию, – сказал генеральный директор Монди СЛПК Клаус Пеллер.

Для успешного достижения этих целей необходимо расширение сырьевой базы Монди СЛПК, что становится возможным благодаря поддержке правительства Коми и достигнутому соглашению об увеличении лесной аренды компании в регионе.

– Правительство республики формирует экономически привлекательные условия для инвестирования в лесную отрасль, ярким примером чего служит дорожная карта стратегического развития Монди СЛПК. Реализация комплекса инвестиционных проектов дорожной карты позволит предприятию провести эффективную модернизацию технологического оборудования и оптимизацию производственных связей. Это позволит Монди СЛПК и в дальнейшем поддерживать высокую степень конкурентоспособности на местном рынке целлюлозно-бумажной продукции, внося существенный вклад в развитие лесопромышленного комплекса Республики Коми, – прокомментировал заместитель председателя правительства – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона Николай Герасимов.

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