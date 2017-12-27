Лучшие проекты студентов внедрят в производство

Накануне Нового года на Монди СЛПК подвели итоги ежегодного конкурса научно-технических исследовательских работ, выполненных студентами двух ведущих столичных вузов – Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина и Сыктывкарского лесного института. 22 декабря прошло торжественное чествование и вручение наград авторам лучших научно-исследовательских проектов.

Ежегодный конкурс «Премия Лесной академии Коми» проводится уже с 2011 года. Основная его идея – привлечение научного потенциала образовательных партнеров к решению различных задач, стоящих перед АО Монди СЛПК. Шестилетний опыт показал, что этот конкурс – прекрасный вариант взаимовыгодного сотрудничества науки и бизнеса. Участниками конкурса выступают студенты вузов и их научные руководители, которые разрабатывают научно-исследовательские проекты, направленные на решение производственных задач «гиганта на Вычегде». В основном разработки ведутся в области микробиологии, экологии, лесного хозяйства и лесовосстановления, так как это приоритетные направления в работе предприятия. База Монди СЛПК становится для студентов своего рода научно-исследовательской площадкой, на которой они могут реально применить полученные в вузе знания.

После того как в конце года подводятся итоги разработок, определяются актуальные темы, требующие новых научных решений, на следующий год. В течение года представители компании неоднократно встречаются с научными руководителями проектов, обсуждают ход работ. Готовые проекты проходят строгий отбор, предзащиту и защиту.

В этом году в конкурсе было три номинации: «Техносферная безопасность», «Лесозаготовка и лесное хозяйство» и «Экологический менеджмент». Победителей в номинации «Техносферная безопасность» поздравил заместитель начальника отдела охраны труда Монди СЛПК Алексей Мамонтов, который курирует работу научных партнеров по этому направлению. Он отметил, что работа на крупном промышленном предприятии всегда связана с определенными рисками, поэтому Монди СЛПК на протяжении всей своей деятельности реализует системный подход к безопасности производства, постоянно работает над усовершенствованиями в этой области. Победителями конкурса в этой номинации стали студент СГУ Валерий Мыльников и его научный руководитель, старший преподаватель кафедры инженерной физики и техносферной безопасности Владимир Гузей. Под началом своего руководителя Валерий Мыльников разработал тему «3D-моделирование несчастных случаев при транспортировке лесопродукции».

Алексей Мамонтов выразил благодарность за удачно разработанный проект, который уже успешно реализуется, и заверил, что этот опыт пригодится не только на комбинате, но и на других предприятиях.

Еще одной награды в этой номинации удостоилась работа студентки СГУ Ольги Озолиной и ее научного руководителя, доцента кафедры инженерной физики и ТБ Сергея Шилова «Новые методы в обучении персонала по вопросам охраны труда». Как рассказал Алексей Мамонтов, их проект являет собой пример инновационного подхода в системе обучения персонала, потому что постоянное обучение и повышение квалификации персонала – одно из обязательных условий безопасности на производстве.

Награды победителям в номинации «Лесозаготовка и лесное хозяйство» вручил начальник цеха лесовосстановления комбината Родомир Куликов. Он отметил, что подход Монди СЛПК к лесопользованию и лесовосстановлению считается одним из самых образцовых в российской лесной промышленности. Но работа по поиску наиболее эффективных способов в этом направлении не прекращается. Предприятие активно сотрудничает с лесными кафедрами.

Победителями в этой номинации стали студентка СЛИ Зоя Смирнова и ее научный руководитель, старший преподаватель кафедры «Лесное хозяйство и деревообработка» Людмила Пахучая. В ходе работы над проектом по теме «Технология защиты сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой в питомнике АО «Монди СЛПК» студентка вместе со своим руководителем провела много времени в лесопитомнике комбината. По словам Родомира Куликова, предложенная ими технология будет внедряться со следующего года.

За проект по разработке эффективных мер содействия естественному возобновлению на вырубках в Кажимском лесничестве награду победителя получили студент СЛИ Михаил Биктяков и его научный руководитель Людмила Пахучая.

– Очень приятно, что вы не только получаете диплом, но еще и работаете в Кажимском лесничестве, что вы в процессе своей работы делаете нам правильные замечания. Мы учли все ваши пожелания и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество, – поблагодарил победителей Родомир Куликов.

Еще одним бесспорным приоритетом в работе Монди СЛПК является ответственное отношение к окружающей среде. Компания прилагает огромные усилия по внедрению новейших технологий в сфере защиты природных ресурсов и тесно сотрудничает с институтами и природоохранными организациями по всему миру. Поэтому на протяжении шести лет существования конкурса «Экологический менеджмент» является одной из самых популярных номинаций.

Дипломы победителям в этой номинации вручил главный эколог Монди СЛПК Дмитрий Очеретенко. За научные изыскания на тему «Получение и использование биосорбентов на основе обезвоженного осадка активного ила, отхода лесопромышленного производства, в биотехнологии жидких нефтяных шламов» заслуженную награду получили студентка СГУ Жанна Пантюхина и ее научный руководитель, старший научный сотрудник Института биологии Коми научного центра Татьяна Щемелинина.

Организаторы отметили, что представленная работа имеет практический и экономический потенциал, а результаты исследований вполне могут применяться не только в лесоперерабатывающей, но и в нефтегазовой отрасли.

Заслуживающей внедрения на производстве была признана и работа студента СГУ Юрия Попова и его научного руководителя, доцента кафедры экологии Сергея Плюснина. Как отметил Дмитрий Очеретенко, в целом используемая в ходе проекта технология очень известна в мире и в Европе, но в России не так часто используется. Основа метода – оценка загрязнения атмосферного воздуха под влиянием промышленных предприятий и транспорта с использованием метода лихеноиндикации. Мониторинг загрязненности воздуха студент и его научный руководитель проводили в Эжвинском районе столицы.

Лихеноиндикация – мониторинг, который включает в себя наблюдение, оценку и прогноз изменений состояния экосистем и их элементов, вызываемых антропогенным воздействием. Одним из основных объектов глобального биологического мониторинга выбраны лишайники, поскольку они чутко реагируют на характер и состав субстрата, на котором растут, на микроклиматические условия и состав воздуха.

Начальник управления водопроводного и канализационного хозяйства Дмитрий Злобин вручил дипломы студентке СГУ Елене Красильниковой и ее научному руководителю, доценту кафедры экологии, кандидату биологических наук Нине Шергиной. Их разработка была посвящена микробиологическому анализу очистных сооружений Монди СЛПК.

– Наука постоянно рождает какие-то новые идеи и новые технологии, которые в свою очередь позволяют промышленности подняться на ступеньку выше и быть в балансе с природой. Это очень важно, потому что промышленность неизбежно влияет на природу, а она – на нас. А новые научные технологии позволяют нам сохранять баланс, – отметил Дмитрий Злобин.

Всем победителям конкурса – и студентам, и их научным руководителям – помимо дипломов были вручены денежные сертификаты на 20 тысяч рублей каждому. Однако без внимания не остались и те работы, которые тоже были признаны экспертами успешными, но по каким-то показателям не дотянули до абсолютной победы. Авторов этих проектов наградили грамотами и премиями в размере пяти тысяч рублей.

За практическую ценность проекта «Сравнительная оценка различных способов подготовки почвы при лесовосстановлении в Кажимском лесничестве» премией в размере пяти тысяч рублей были награждены студентка СЛИ Инга Шишнева и ее научный руководитель Людмила Пахучая.

За соответствие перспективам развития лесной отрасли был отмечен наградой проект «Формирование молодняков в Кажимском лесничестве после проведения рубок ухода с высокой интенсивностью», разработанный студенткой СЛИ Юлией Гарбузовой и ее научным руководителем, доктором сельскохозяйственных наук Владимиром Пахучим.

Также решили отметить самостоятельность выполнения работы студента СГУ Игоря Маркова и его научного руководителя Владимира Гузея. Работа была посвящена современным методам снижения уровня шума на производстве бумаги (БМ-15). Грамоты и премии в размере пяти тысяч рублей вручены также студенту СГУ Олегу Шумилову и его научному руководителю, доценту кафедры экологии Юрию Боброву, за проект «Азот в почвах и грунтах берегов канала и лагун Монди СЛПК».

Благодарности и грамот были удостоены кураторы проектов – сотрудники Монди СЛПК Дмитрий Злобин, Родомир Куликов, Дмитрий Очеретенко и Алексей Мамонтов. Была отмечена работа Надежды Романчук, возглавляющей научную работу в СГУ, и ее коллеги Елены Хохловой – руководителя по научной работе СЛИ. От лица руководства СГУ Надежда Романчук выразила надежду на продолжение сотрудничества с АО «Монди СЛПК»:

– Научные разработки наших студентов всегда должны быть связаны с реальной жизнью, востребованы обществом. И мы очень благодарны руководству Монди СЛПК за это сотрудничество, так как оно позволяет нашим студентам раскрыть свой потенциал. Мы всегда готовы откликнуться на все ваши предложения и просьбы.

Галина ГАЕВА

Фото Виктора БОБЫРЯ, БНК