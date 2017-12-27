По горам и по лесам

В Коми приезжают за «дикостью», красотами природы и сельским бытом

Развитие внутреннего туризма – направление, которое сейчас в республике находится в тренде. Прошедшая в конце ноября выставка-ярмарка «Отдыхай в Коми» показала, что туроператорам сейчас есть что предложить нашим гостям. О том, какие маршруты в регионе пользуются популярностью и у кого, а также что стоит сделать для того, чтобы внутренний туризм развивался лучше и был более популярным, «Республике» рассказали руководители туристических фирм, работающих в Коми.

Владимир Данько, индивидуальный предприниматель:

– Туризмом занимаюсь около десяти лет. Мои клиенты – примерно десять процентов это жители Коми, остальные из России – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми. Иностранцев последние три года что-то не было, а раньше за лето приезжали одна-две группы, обычно финны, но были и немцы, англичане. Поскольку туризм у меня достаточно специфичный, народу не так уж много, с июня по сентябрь порядка 500-600 человек через меня проходит. В середине лета по две-три группы одновременно. Число туристов стабильное, не растет и не падает.

Приезжают в первую очередь те, кого привлекает нетронутая природа, любители рыбалки, сплавов по рекам. Альпинизмом практически не интересуются, тут мы Кавказу не конкуренты – горы у нас маленькие, инфраструктуры недостаточно. Вожу людей по Уралу (Северному, Приполярному, Полярному), Большеземельской тундре, Тиманскому кряжу, Гряде Чернышева, вплоть до Карского моря. То есть по Коми, частично по ХМАО и Архангельской области. Думаю, ко мне обращаются из-за разнообразия маршрутов, я их делаю под заказ.

Есть проблемы с персоналом, трудно найти опытного человека, которому можно было бы доверить группу, которого ты видел в работе. И, к сожалению, мало надежды на будущие кадры, поскольку детско-юношеский туризм у нас сейчас из соображений безопасности излишне зажимают, детские походы фактически запретили. А из детско-юношеского туризма будущие инструкторы и вырастают.

Инга Усачева, «Счастливая жизнь» («Шуда олöм»):

– Работаем с 2012 года, основное направление – организация экскурсий в относительной близости от Сыктывкара. Работаем со школьниками, взрослыми, пенсионерами, даже есть специальные программы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Если смотреть по результатам этого летне-осеннего сезона, то через нас прошло порядка 400 туристов, около тридцати из них иностранцы. В последние годы появляются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а раньше ставку делали на местных. Еще раньше до 80 процентов клиентов составляли школьники, а сейчас, к сожалению, от этого направления приходится отказываться, поскольку очень много ограничений, вплоть до того, что директора школ запрещают выезжать на экскурсии. Но, несмотря на это, число туристов у нас все же постепенно идет вверх.

Проводим индивидуальные экскурсии, написанные под конкретную группу с учетом ее пожеланий. Очень часто бывает, что это бизнес-группа, люди приезжают сюда по работе, а мы организуем досуговую часть, в последние два года создаем туры по принципу все включено, многодневные для приезжих. Для развития своего дела стараюсь постоянно обновляться, быть в тренде того, что происходит в мире, много учусь, собираю информацию, чтобы не потерять актуальность. В этом году мы, например, работаем не только как самостоятельный организатор туров, но и как посредник, агент – предлагаем турпродукты от других операторов, работающих в Коми.

Тех, кто к нам обращается, интересует обычно природа и сельский быт. Вплоть до того, что приезжают и просят: «А покажите нам, как ягоды в лесу растут. Ой, а это что? Брусника? И ее можно сорвать? Правда? А съесть?» В этом году приезжала пара из Ростова, мечтали пожить в деревне и пособирать в настоящем лесу грибы и ягоды. Летом популярностью пользуются походы на байдарках, катамаранах, зимой – поездки к хаски. Возим туристов на наши местные праздники. Не у всех есть возможность добраться до «Василея», «Горки», «Луда» – в эти дни обычно и общественный транспорт перегружен, и переночевать негде. А мы это организовываем. Сейчас есть идея одного интересного гастрономического направления.

Сергей Семяшкин, «Активный отдых в Коми»:

– Туры по Коми мы организовываем в течение трех лет, предлагаем один маршрут в Печоро-Илычском заповеднике, на плато Маньпупунер, и другие маршруты, в основном водные, но есть и пешие – в национальный парк «Югыд ва». То есть работаем в основном на заповедных территориях. В этом году провели по маршрутам Урала порядка семидесяти человек, процентов десять – это приезжие из-за пределов региона, один иностранец, остальные из Коми. Примерно такое же соотношение туристов у нас было и в прошлые годы. Иностранцев за сезон единицы, максимум трое, как правило, из Германии. Приезжие предпочитают в основном маршруты на Народную – самую высокую вершину Урала и Манарагу – самую красивую гору на Приполярном Урале.

Россияне обычно находят нас через интернет, через страницу «ВКонтакте», а иностранцы по сарафанному радио, обычно это люди, которые здесь учились по обмену или у них тут друзья. Четыре года назад мы участвовали в международной туристической выставке в Москве, но по моим ощущениям результатов она не принесла, там более глобальный бизнес участвует, а мы совсем маленькая частная компания.

Что нужно для развития туризма в Коми? Недавно общался с представителем туриндустрии Алтайского края, он, рассказывая, почему они в лидерах в этом направлении, описал свой край как покрытый плотной паутиной дорог. А у нас даже не паутинка, а одна недостроенная ниточка с юга на север республики, и то она всю Коми не пересекает. Все чем мы можем хвастаться – это дикостью наших мест. Еще одна проблема для Коми: у нас единственное учебное заведение, где готовят инструкторов, – Республиканский детско-юношеский центр по туризму. Они выдают сертификат, который в принципе позволяет водить взрослые группы по маршрутам первой-второй категории сложности, для коммерческих групп этого обычно достаточно. Но все-таки хотелось бы иметь нормальное образование, нормальную «корочку».

Дмитрий Кириллов, «Северный Урал»:

– Мы организуем туры на Северный Урал, главное, что мы сделали за последние два года, – с помощью волонтеров и самих туристов создали инфраструктуру для посещения плато Маньпупунер в Печоро-Илычском заповеднике. Построена вертолетная площадка, обсыпаны тропы, поставили туалеты, сделали мостики через ручьи, на Вологодской грани (это на границе с заповедником) поставили лагерь из горных модулей для бесплатного проживания туристов вне зависимости от того, чьи это туристы. Сейчас заповедник на основании решения научного совета может принимать до полутора тысяч туристов в сезон. Без всего этого официальный туризм в районе плато Маньпупунер был запрещен.

Вроде бы сделали много, но в 2017 году плато посетило всего 400 с небольшим человек. В чем причина? Либо не хватает средств, чтобы позволить себе вертолетный тур, либо не хватает здоровья, чтобы пройти сложный пеший маршрут. Поэтому возникла идея построить на Вологодской грани взлетно-посадочную полосу для легкомоторных самолетов. Тогда бы туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, других городов могли бы садиться на самолет в Сыктывкаре, и через два часа они на Вологодской грани, откуда уже недалеко до «болванов».

Если сделать рейсы регулярными, они будут обходиться вдвое дешевле полетов на вертолете. Взлетно-посадочная полоса позволит круглогодично посещать плато, кроме того, она может стать таким туристическим кластером, от нее можно попасть и на перевал Дятлова, и на озеро Турвад, и в национальную деревню манси, неподалеку можно организовать катание на лыжах, рыбалку. Надеюсь, правительство Коми нашу идею поддержит.

Елена Иванова, директор Финно-угорского этнокультурного парка:

– Для нас этот год прошел под девизом усиления своих позиций на туристическом рынке Коми, главной задачей стал анализ ситуации на рынке и разработка собственных туристических продуктов, установление взаимоотношений с другими регионами. За первые девять месяцев года туристическими услугами воспользовались более 16 тысяч человек из 28 регионов России и 25 стран. Удалось вновь наладить работу с детскими группами, проработать сотрудничество с Кировом, Вологодской, Архангельской областями, впервые на осенние каникулы у нас были хорошие группы из соседних регионов. Создавали новые события на территории парка, наиболее удачным проектом стал фестиваль воздухоплавания «Живой воздух».

Достаточно плотно работаем с жителями Ыба, регулярно реализуем несколько совместных проектов. У нас меняется структура посетителей, больше появляется из других регионов. Активно стараемся работать под эгидой нашего туристического брендового проекта СЗФО «Серебряное ожерелье», поэтому мы ищем возможности сотрудничества с Вологодской и Архангельской областями. Есть идея объединять туристические продукты с соседними регионами: допустим, люди едут на родину Деда Мороза в Великий Устюг, потом к нам, потом в Киров в развлекательный комплекс с динозаврами. Еще мы хотим развиваться именно как парк, наполнить территорию новыми арт-объектами.