ЦИК России продолжает прием документов

Избирательная кампания по выборам президента России начинает набирать обороты. ЦИК получил уведомления о проведении съездов по выдвижению кандидатов в президенты от 17 партий и сообщения о проведении собраний в поддержку 19 самовыдвиженцев.

Первыми в Центральную избирательную комиссию России подали документы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер «Партии Роста» Борис Титов, лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, а также представитель партии «Российский объединенный трудовой фронт» Наталья Лисицына.

В минувшее воскресенье были приняты к рассмотрению документы у председателя партии «Женский диалог» Елены Семериковой, лидера «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина и председателя Центрального комитета «Коммунистической партии Коммунисты России» Максима Сурайкина, а также уполномоченных представителей политических партий.

В этот же день в ЦИК России представили документы самовыдвиженцы Сергей Полонский, Алексей Навальный и Олег Лурье. Все документы пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона.

Всего, согласно данным Мин-юста России, правом выдвигать кандидатов в президенты обладают 67 партий. Согласно закону от сбора подписей освобождены кандидаты от парламентских партий – «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Заседание, на котором действующий глава государства Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в президенты на выборах 18 марта 2018 года, состоится 26 декабря. Он пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. Об этом на прошлой неделе по итогам заседания оргкомитета инициативной группы сообщила журналистам сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

Лина ПЕРОВА

Фото cikrf.ru