Елка-сменщица и горка своими руками

Возмущение жителей Емвы тем, что новогодняя елка, установленная в их городе, оказалась неприглядной, привело к тому, что праздничное дерево поменяли на куда более симпатичное. Но, как выяснилось, емвинцы не только возмущаться умеют – 24 декабря активные горожане вышли на субботник, чтобы помочь сделать снежный городок.

История со «слишком стройной» елкой, установленной на площади имени Сенюкова, из социальных сетей быстро перекочевала в СМИ, один федеральный телеканал даже сделал сюжет о самых нелепых елках, установленных в разных городах мира. Емва «прославилась» наравне с Римом, Кишиневом, Киевом.

Главная елка Княжпогостского района отвечала вроде бы всем канонам – высокая, стройная, ветки сидят густо. Беда была в том, что дерево, судя по всему, вырубили в густом лесу, где оно никак не могло разрастись в ширину, так что ветки оказались смехотворно короткими, и дерево больше напоминало оперившийся масленичный столб.

Руководитель администрации района Вячеслав Ивочкин, поглядев на это чудо, согласился с мнением горожан, что елку нужно поменять, что и поручил мэру Емвы Николаю Ращектаеву. При этом в разговоре с журналистом «Республики» Вячеслав Ивочкин признал, что выполнить это поручение будет непросто: поблизости от дорог хорошего дерева уже давно не найти, а те, что стоят в отдалении, проблематично спилить и аккуратно вывезти – техника не пройдет.

Местное население призвали поучаствовать в поисках новой елки, но нашел ее в результате сам Николай Ращектаев, потратив на это немало времени. И на то, чтобы проложить для техники путь к этой ели, понадобилось около шести часов.

21 декабря новую елку доставили в Емву, нареканий к этой новогодней красавице уже не возникло: «сменщица» оказалась идеально пушистой, хоть и не особо высокой, порядка 11 метров. Старое дерево убрали, верхушку его забрало себе в качестве новогоднего символа одно из местных предприятий, оказывавших помощь в установке елки, остальное распилили на дрова и передали малоимущей семье.

К этому времени на площади Сенюкова уже стояла снежная фигура Деда Мороза, но этого для места народных гуляний было мало. Снег в нынешнем году выпал поздно, и со строительством горки и созданием большего количества традиционных снежных фигур были проблемы. Потом снег наконец повалил, но времени до Нового года оставалось очень мало, поэтому был брошен клич – неравнодушных горожан позвали на «снежный» субботник. И многие емвинцы доказали, что они болеют за свой город не только на словах: пришли на площадь и помогли построить хорошую снежную горку, а кроме того – плотно набили снегом деревянные короба, чтобы сделать глыбы, из которых в эти дни будут вырезаны фигуры для традиционного городка. Их тоже сделают сами горожане в ходе новогоднего конкурса, результаты которого подведут в конце недели.

Не успели отбушевать страсти с емвинской елкой, как соцсети наполнились возмущением по поводу праздничного дерева уже в другом моногороде Коми – Жешарте. Там елка вроде бы и неплоха, но в первые дни после установки выглядела так, будто «бок отлежала»: с одной стороны часть веток оказались плотно прижатыми к стволу, в то время как с другой были в естественном положении. Впрочем, в пресс-службе администрации Усть-Вымского района заверили, что к праздникам «прическу» елки приведут в порядок, более того – украсят нарядными, недавно закупленными гирляндами.

Анна ПОТЕХИНА

Фото vk.com