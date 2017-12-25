Владимир Путин: «Вместе вперед, от победы к победе»

В Москве прошел XVII съезд партии «Единая Россия». В его работе приняли участие 2500 участников и гостей, среди которых 455 делегатов от 85 региональных отделений партии, руководители министерств и ведомств, депутаты Госдумы, представители исполнительной и законодательной властей регионов, секретари региональных политсоветов «Единой России», представители партийных платформ, члены экспертного и научного сообщества. В числе гостей партийного форума был и глава Коми Сергей Гапликов.

Во второй день съезда на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. Глава государства поблагодарил единороссов за плодотворную совместную работу и обозначил приоритетные задачи, которые стоят сегодня перед властью и гражданским обществом России.

В частности, президент заявил, что вся политика, вся работа – в экономике, социальной сфере, других областях – должна быть нацелена на сбережение нации и решение задач демографического развития.

– Наша совместная работа, воля, энергия и ответственность за настоящее и будущее России – это самая надежная гарантия ее достойного, прорывного, необратимого развития. Я уверен в нашем успехе, потому что с нами – миллионы граждан России. Мы вместе, мы идем вперед. И, конечно, нет никакой силы, способной остановить движение России вперед. Мы будем идти от победы к победе – так и будет, – заявил Владимир Путин.

С программным докладом выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Он также подчеркнул, что «Единая Россия» окажет максимальную поддержку Владимиру Путину на предстоящих выборах.

– Стране нужен сильный и безоговорочный лидер. Именно поэтому будущие выборы президента для нашей партии являются главным политическим событием 2018 года. Мы с вами уже давно и твердо определили, кому окажем поддержку. В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет людей, живущих в нашей стране, объединяет Россию. Тот, кому доверяют и кого поддерживают абсолютное большинство граждан нашей страны, – Владимир Владимирович Путин, – отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, глава Коми Сергей Гапликов также выступил в поддержку Владимира Путина.

– Государственный деятель такого масштаба – это именно тот человек, который нужен сегодня нашей стране, в условиях непростой геополитической обстановки в мире. Под руководством Владимира Путина наша страна кардинально изменилась к лучшему, стала сильной и укрепила свои позиции. Поэтому очень важно сохранить текущий политический курс, чтобы продолжить работу по всем направлениям, реализовать начатые реформы и добиться положительных результатов. Уверен, что жители Республики Коми безусловно поддержат Владимира Владимировича Путина на предстоящих выборах, – сказал Сергей Гапликов, комментируя заявление российского лидера о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента России.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы КРО партии «Единая Россия»