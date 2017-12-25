Интинец проявил себя на «Зимних игрищах»

Студент из Инты вошел в пятерку сильнейших в соревнованиях по сетевым технологиям среди студентов академий Cisco.

Завершились десятые международные соревнования по сетевым технологиям среди студентов академий Cisco «Зимние игрища – 2017», участие в которых впервые приняли студенты Интинского политехнического техникума.

Как рассказал директор техникума Юрий Латкин, уже десять лет соревнования «Зимние игрища» при поддержке ведущих ИТ-компаний региона проводит академия Cisco при Ярославском государственном университете имени Демидова. В 2017 году юбилейные «Зимние игрища» объединили более 300 участников из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Туркменистана, Армении и Молдавии.

В финал вышли молодые сетевые специалисты из Оренбурга, Тюмени, Астаны, Москвы, Инты, Смоленска, Ярославля, Тамбова и Гомеля. В заключительном этапе соревнований ребят ждало четырехчасовое задание по поиску и устранению неполадки в сети. Жюри определило пятерых победителей соревнований, на четвертом месте из пяти сильнейших оказался интинский студент Сергей Филиппов, сообщила пресс-служба минобрнауки Коми.

Игорь ПЕТРОВ