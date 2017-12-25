Региональный бюджет поддержат из центра

Республика Коми вошла в число 40 регионов, которые получат федеральные дотации за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию.

На дотации этим субъектам в федеральном бюджете на 2017 год предусмотрено 20 миллиардов рублей. Размер дотации, распределенной республике, рассчитанный с учетом численности населения и индекса бюджетных расходов, составит 260,2 миллиона рублей.

С этой целью правительство России утвердило распоряжение «О распределении дотаций субъектам России, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий». Соответствующее предложение в правительство внесено Минэкономразвития России.

Предоставление данных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета призвано простимулировать темпы социально-экономического развития регионов.

Предметом оценки явились результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов России по увеличению собственных доходов бюджетов и поддержанию высокой динамики социально-экономического развития.

Роман СЕМЕНОВ