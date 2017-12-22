Видеонаблюдение и наблюдатели обеспечат прозрачность выборов
Центральная избирательная комиссия России на своем заседании 20 декабря утвердила согласованный с минсвязью порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции в интернете на выборах президента страны.
Впервые технология будет применена не только в участковых, но и в территориальных избирательных комиссиях, что позволит сделать весь технологический процесс голосования и подсчета голосов до ввода протоколов в ГАС «Выборы» публичным, открытым и доступным любому пользователю сети интернет. При этом кандидат и политическая партия, выдвинувшая кандидата, получат полный доступ к видеозаписям со всех избирательных участков и смогут при необходимости обжаловать итоги голосования с любого избирательного участка и результаты выборов в целом. Кроме того, в течение трех дней будет обеспечено оперативное предоставление сохраненного видеоматериала участнику избирательного процесса для защиты избирательных прав, в том числе в судебном порядке.
– В августе проект был направлен в избиркомы субъектов страны, политические партии и экспертам, – сообщил член ЦИК России Антон Лопатин. – Все отмечали, что порядок разработан профессионально, выдержанно и учитывает все нормы законодательства. Мы внимательно изучили рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.
По его словам, с учетом этих рекомендаций средства видеонаблюдения 18 марта будут применяться в участковых избирательных комиссиях, где в списки избирателей включено порядка 80 процентов всех избирателей. А также во всех территориальных избирательных комиссиях. Центр-избирком обеспечит хранение всех видеозаписей с участков в течение одного года.
– Это беспрецедентный процесс в мировой практике по масштабам видеонаблюдения. Мы систематизировали и упорядочили его, установили независимость видеонаблюдения от действий членов территориальных и участковых избирательных комиссий, – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.
В то же время она подчеркнула, что видеонаблюдение не должно заменять реальных наблюдателей. Чем больше будет наблюдателей на участках, тем больше будет порядка. Видеонаблюдение послужит им хорошей помощью, считает председатель ЦИК.
Лина ПЕРОВА
Добавить комментарий