Видеонаблюдение и наблюдатели обеспечат прозрачность выборов

Центральная избирательная комиссия России на своем заседании 20 декабря утвердила согласованный с минсвязью порядок применения средств видеонаблюдения и трансляции в интернете на выборах президента страны.

Впервые технология будет применена не только в участковых, но и в территориальных избирательных комиссиях, что позволит сделать весь технологический процесс голосования и подсчета голосов до ввода протоколов в ГАС «Выборы» публичным, открытым и доступным любому пользователю сети интернет. При этом кандидат и политическая партия, выдвинувшая кандидата, получат полный доступ к видеозаписям со всех избирательных участков и смогут при необходимости обжаловать итоги голосования с любого избирательного участка и результаты выборов в целом. Кроме того, в течение трех дней будет обеспечено оперативное предоставление сохраненного видеоматериала участнику избирательного процесса для защиты избирательных прав, в том числе в судебном порядке.

– В августе проект был направлен в избиркомы субъектов страны, политические партии и экспертам, – сообщил член ЦИК России Антон Лопатин. – Все отмечали, что порядок разработан профессионально, выдержанно и учитывает все нормы законодательства. Мы внимательно изучили рекомендации Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

По его словам, с учетом этих рекомендаций средства видеонаблюдения 18 марта будут применяться в участковых избирательных комиссиях, где в списки избирателей включено порядка 80 процентов всех избирателей. А также во всех территориальных избирательных комиссиях. Центр-избирком обеспечит хранение всех видеозаписей с участков в течение одного года.

– Это беспрецедентный процесс в мировой практике по масштабам видеонаблюдения. Мы систематизировали и упорядочили его, установили независимость видеонаблюдения от действий членов территориальных и участковых избирательных комиссий, – отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В то же время она подчеркнула, что видеонаблюдение не должно заменять реальных наблюдателей. Чем больше будет наблюдателей на участках, тем больше будет порядка. Видеонаблюдение послужит им хорошей помощью, считает председатель ЦИК.

Лина ПЕРОВА