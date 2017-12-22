Олег Лажанев: «Делаем ставку на новых инвесторов»

Под занавес уходящего года руководитель администрации Сыктывдина Олег Лажанев рассказал журналистам газеты «Наша жизнь» о бюджете района на будущий год, реализованных проектах и планах, поведал о тайне, которая кроется под деревянной сценой в центре Выльгорта, и высказал свое мнение о предстоящих выборах президента России и референдуме по переносу столицы из Сыктывкара в Ухту.

– Сыктывдинцы в ожидании утверждения бюджета на следующий год, ведь это главный финансовый документ, по которому жить району. Известно ли уже, какие статьи ждет сокращение, а по каким расходы будут выше?

– Сокращения финансирования по каким-либо направлениям не будет, единственное – снизится доля поступлений по налогу на доходы физических лиц в доходную часть бюджета. Беспокоит и то, что средства дорожного фонда останутся на уровне нынешнего года, а этого крайне недостаточно. Что касается социального блока: образование, спорт, культура – расходы по этим статьям не уменьшатся. Наоборот, в следующем году начнется строительство школы-сада в селе Часово и детского сада в Выльгорте на 240 мест, запланированы и ремонты в образовательных учреждениях – кровли детсада №1 в селе Зеленец и Палевицкой школы, строительство универсальной спортивной площадки в Зеленце. Кроме того, мы поставили перед собой цель включиться в федеральную программу с проектом капитального ремонта Дома культуры села Часово.

– Летом вы говорили о том, что в районе Северного промузла близ села Зеленец планировалось строительство лесоперерабатывающего комплекса. На какой стадии этот проект?

– Вопрос в тему, представители компании-инвестора ООО «Парма-ПЭВ» уже озвучили цифру: сколько средств предприятие готово вложить в реализацию сыктывдинского проекта в следующем году.

Напомню, недалеко от Зеленца планируется наладить производство клееного бруса. Вся продукция будет экспортироваться за рубеж, однако почему бы нашим партнерам не производить на месте экологически чистые деревянные оконные рамы и таким образом найти здесь рынок сбыта. Такие рамы можно было бы ставить и в наших образовательных учреждениях. Я сделал инвесторам такое предложение, и они встретили его одобрительно. В перспективе здесь будет налажено еще и производство пеллет из древесных отходов, сейчас для этого строится новый цех.

Радует то, что близ Зеленца создается современное перспективное производство: устанавливается новейшее инновационное оборудование. Такое по всей России используется только на трех предприятиях, мы – четвертые.

– Какова судьба социокультурного центра в селе Пажга, который начали строить в 2015 году?

– В работе строителей обнаружили откровенную халтуру. Шесть организаций проводили экспертизы работ нерадивого подрядчика. Выявлены факты некачественного строительства, к примеру, полы заливали бетоном в морозы, арматура по этой причине проржавела. Убыток от такого строительства составляет порядка 12 миллионов рублей. Выводы были представлены суду. Итоговое решение суда определит, какую сумму мы можем потребовать к возврату от этих горе-строителей.

– В июле министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин на встрече с сыктывдинскими депутатами пообещал, что в Лэзыме и Нювчиме в 2018 году будут строить ФАПы. Эти планы в силе?

– Экономическая ситуация в стране непростая, поэтому лично я не ожидаю, что сразу в двух поселениях будут строить ФАПы. Однако есть нюансы относительно места строительства ФАПа. В центре поселка Нювчим снесли старый дом, на этом месте будет очень удобно выстроить сельскую амбулаторию – доступно для людей. Окончательное решение будет известно в первом квартале 2018 года.

– Летом в Выльгорте кипели страсти по поводу грядущего строительства спорткомплекса на частные средства. Начать его возведение в центре села планировалось уже в ноябре, но дело застопорилось по причине дебатов относительно места строительства. Так будет ли спорткомплекс для борцов? И где?

– Споры о том, нужен ли Выльгорту такой спорткомплекс, считаю, были излишни. Этот борцовский клуб нужен сыктывдинцам, у нас есть кому заниматься. Но вот место строительства рядом с Домом культуры все же спорное. Это единственная площадь в селе, на которой собираются и в День знаний, и на фестивале «Завалинка», и народ уже не вмещается. Мы предложили инвестору другие земельные участки на выбор: за зданием полиции и в местечке Пичипашня. Предлагали еще четыре земельных участка, но они оказались не соответствующими этому строительному проекту из-за маленькой площади. Надо отдать должное инвестору: строительство спорткомплекса он готов вести практически без участия бюджетных средств, только за счет частных вложений. Поэтому понятна его в некоторой степени обида на долгие дискуссии местных жителей.

Но это можно объяснить, если рассказать о малоизвестном факте: под деревянной сценой рядом с ДК – место памятника погибшим воинам. Когда его попытались демонтировать и перенести, этого сделать не смогли – настолько основательно он был залит бетоном. К тому же здесь было кладбище, а на погосте по православным канонам строительство запрещено. Плюс к этому – в опасной близости находятся коммуникации тепловой компании, рядом располагается детская площадка. Других участков в центре Выльгорта больше нет, все застроено. Поэтому и предложили инвестору другие варианты. Окончательного ответа от него пока не получили.

– В последние месяцы в селах и поселках Сыктывдина вы инициировали встречи, на которых ратуете за создание сельхозкооперативов. Считаете, сельхозкооперация у нас в районе имеет будущее?

– Вполне, но этот процесс долгий. Сейчас я объехал многие села, предложения стали поступать, их немного, и они разноплановые. Важно донести до людей, что создание сельхозкооперативов принесет им только благо. Я вижу перспективу в развитии ремесленничества, личных подсобных хозяйств, мелкого бизнеса.

– Сейчас у всех на слуху обсуждение референдума о переносе столицы республики в Ухту. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– Любые дебаты – это нормальное явление. В споре, как говорится, рождается истина. Так что надо использовать любой шанс высказать свое мнение.

– Что вы думаете по поводу предстоящих выборов президента России? Как руководитель администрации района вы ожидаете высокой явки?

– Уверен, что сыктывдинцы проявят гражданскую активность, ведь нам предстоит, по сути, сделать главный выбор и для страны, и для республики, и для района.

Беседовала Наталья КУЗНЕЦОВА

Фото предоставлено администрацией Сыктывдинского района