Скорая помощь от нефтяников

Семь муниципалитетов республики получили 12 машин скорой помощи, закупленных на средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством региона и компанией.

Новые скорые, ключи от которых руководителям местных администраций вручили 21 декабря на Стефановской площади в Сыктывкаре, отправились в Ухту, Сосногорск, Усинск, Вуктыл, Усть-Цилемский и Ижемский районы. Ухта и Вуктыл получили по одной «неотложке», другие муниципалитеты – по две.

– У нас сегодня очень активно идет работа по социально-экономическому партнерству, хотел бы особо отметить компанию «ЛУКОЙЛ-Коми», от которой, как вы помните, летом мы получили помощь на приобретение автобусов для перевозки школьников. Я хочу искренне поблагодарить наших партнеров и надеюсь, что наше с ними активное взаимодействие будет продолжено, – заявил присутствовавший на торжественной церемонии глава Коми Сергей Гапликов.

Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», гендиректор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и депутат Госсовета республики Александр Лейфрид поздравил собравшихся со знаменательным событием и наступающим Новым годом от лица всех предприятий Группы «ЛУКОЙЛ», работающих в регионе.

– Вчера на правительственном часе мы докладывали об итогах деятельности наших предприятий в уходящем году, и я рассказал, что все они отработали положительно. Выполнены все инвестиционные проекты, работа наших коллективов дала возможность увеличить налоговую базу и платежи в бюджет Республики Коми, – сообщил Александр Лейфрид. – Нам самим этот рост дает возможность участвовать в различных благотворительных социальных проектах. За последние четыре года мы направили в образовательные учреждения Коми более шестидесяти автомобилей. Нет сомнения, что и эти «скорые» принесут огромную пользу для жителей республики.

Как отметил и.о. руководителя администрации Усть-Цилемского района Николай Канев, парк «скорых» в муниципалитете нуждается в расширении. До сих пор было пять машин, сейчас стало семь.

– Очень приятно, что мы получаем новые автомобили скорой помощи, потому что автопарк у нас устарел очень сильно. Пока мы не решили окончательно, куда направим эти машины, думаю, что один автомобиль пойдет в район, а один останется в Ижме, – сообщила и.о. главврача Ижемской ЦРБ Светлана Волчкова.

– В течение этого года мы получили от ЛУКОЙЛ-Коми помощь более чем на 28 миллионов рублей. Кроме закупки автотранспорта мы смогли провести ремонт школ, детсадов, спортивных площадок, домов культуры. Мы рады этой поддержке и готовы к дальнейшему сотрудничеству, – добавила руководитель администрации Ижемского района Любовь Терентьева.

– ЛУКОЙЛ не только помогает обновлять автопарк учреждений здравоохранения. Нефтяники оказали нам помощь в общей сумме 44,8 миллиона рублей, это позволило закупить высокотехнологичное медицинское оборудование – аппараты УЗИ, фиброгастроскоп и другое, а также сделать капитальные ремонты в больницах и поликлиниках, – отметил министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Антона ПАРХАЧЕВА

На правах рекламы