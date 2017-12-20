В бюджете Коми позитивные корректировки

На последней в уходящем году сессии Госсовета Коми будут внесены изменения в республиканский бюджет 2017 года. Речь идет об окончательных цифрах доходов и расходов в главном финансовом документе региона.

Итоговые доходы в казне региона увеличились на 2,4 миллиарда рублей и составили 66,3 миллиарда, расходы – 66,7 миллиарда, дефицит – 620 миллионов рублей. Для сравнения – в начале 2017 года дефицит достигал семь миллиардов.

Как пояснил журналистам председатель профильного комитета регионального парламента Степан Чураков, пополнение бюджета произошло за счет того, что получено больше, чем планировалось, налогов на прибыль организаций и на имущество организаций.

В немалой степени это и заслуга республиканского минфина, благодаря грамотным действиям которого по переводу коммерческих кредитов в бюджетные тело взятого республикой кредита уменьшилось на 3,1 миллиарда рублей, а расходы на обслуживание государственного долга – на 710 миллионов рублей. Сократились также сроки выплат по кредитам.

Дополнительные доходы будут направлены на повышение зарплат бюджетников – работников культуры и образования, закупку школьного оборудования и строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.

На выполнение целевых показателей по заработной плате бюджетников в соответствии с майскими указами президента выделяется 108 миллионов рублей. 91 миллион из этой суммы получат муниципалитеты.

81 миллион рублей составят дотации ряду муниципалитетов на покупку школьного оборудования, деньги будут распределены между Сыктывкаром, Воркутой, Интой, Сыктывдинским и Усть-Вымским районами.

25 миллионов рублей направят на завершение строительства домов для переселенцев в поселке Подзь Койгородского района, в Койгородке и Корткеросе.

Галина ВЛАДИС