Мэр пригрозил коммунальщикам штрафными санкциями

Первые же снегопады и оттепели показали полную недееспособность всех без исключения столичных управляющих компаний. 95 процентов поступающих в администрацию Сыктывкара нареканий от горожан касаются плохой очистки дворов от снега. Такую оценку работе управляющих компаний дал мэр столицы Коми Валерий Козлов 19 декабря на общегородской планерке.

– По 20-30 человек ежедневно обращаются в больницу с травмами, полученными в результате падения во дворах собственных домов. По дворам ни проехать, ни пройти. Коллеги, как не стыдно? Если нет желания добровольно исполнять свои основные обязанности, будем подключать механизм принуждения, – обрушился градоначальник с критикой на руководство жилищных компаний.

Обвинения мэра подтверждались фотоотчетом, сделанным в результате рейда по городским дворам. По каждой фотографии мэр попросил отчитаться руководителей компаний, которые обслуживают представленные на фото дворы. При этом все они утверждали, что техника во дворах работает ежедневно. Начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь в свою очередь заверил, что всем управляющим компаниям заблаговременно были разосланы письма с предупреждениями о том, что грядут потепление и обильные снегопады, и призывом быть во всеоружии. Но рейд, проведенный с 15 по 18 декабря, выявил печальную картину запустения.

– Были составлены акты в количестве 25 штук. В данный перечень попали практически все управляющие компании, – рассказал главный коммунальщик столицы. – В их адрес направлены уведомления о необходимости явки законных представителей на составление протоколов. В течение этой недели им нужно явиться. Неявка законного представителя не является причиной для несоставления протокола. И до конца года все протоколы будут направлены в мировой суд.

Выслушав оправдания всех компаний, Валерий Козлов предложил не доказывать, что техника работает ежедневно, а «переходить на круглосуточный режим и ставить везде дворников с лопатами». Коммунальщики обязаны обеспечить очистку и безопасность пешеходов, настаивал мэр. Он пообещал, что отныне каждую пятницу фотоотчет из сыктывкарских дворов будет выкладываться на сайте администрации. Мэр напомнил руководству компаний, что в соответствии с городскими правилами благоустройства управляющие компании обязаны проводить ежедневную уборку снега. За неисполнение предусмотрена ответственность в виде штрафов: от 20 тысяч – на физлицо и 200 тысяч – на юрлицо.

Валерий Козлов выразил сожаление по поводу того, что процесс возврата к практике административных комиссий затягивается, однако, как только в следующем году ее восстановят, руководство города «будет еще активнее использовать свои полномочия и еженедельно привлекать к ответственности недобросовестных коммунальщиков». Также мэр напомнил о существовании федеральных правил и норм технической эксплуатации жилфонда, в которых тоже предусмотрена ответственность за нарушения.

Недавно министр строительства, ЖКХ и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев дал поручение Госжилинспекции по городу Сыктывкару активизировать работу по контролю над уборкой дворовых территорий в столице региона, и на планерке начальник госжилинспекции Игорь Кузнецов рассказал о результатах своих наблюдений за состоянием дворов:

– Я вчера сам ходил во дворах по Карла Маркса. Дворы не чищены, колея везде глубокая. Если сегодня не будет убрано – пойдете на протокол. Срок исполнения – немедленно. Иначе на каждого нарушителя – штраф по 250 тысяч.

Что касается очистки центральных городских дорог, здесь дело обстоит намного лучше: уборка снега и подсыпка улиц идет по плану. По словам Валерия Козлова, в администрацию поступали даже звонки с благодарностями в адрес Дорожного хозяйства столицы.

– По уличным дорогам справились неплохо, – обратился мэр к руководителю Дорожного хозяйства Василию Лазуренко. – Но вот по тротуарам есть нарекания. Срочно приступайте к очистке тротуаров на удаленных от центра улицах.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»